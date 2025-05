Love Shall Not, le premier “photographic novel” italien

Dans un article publié par La Lettura le 4 mai 2025, l’un des deux scénaristes, Manlio Castagna, souligne l’originalité du projet en affirmant qu’il s'agit d'« un objet créatif si atypique qu’il faut commencer par dire ce qu’il n’est pas ».

En effet, bien qu’il évoque le souvenir du roman-photo traditionnel, très populaire en Italie entre les années 1940 et 1970, Love Shall Not s’inscrit dans une dynamique culturelle différente. Il ambitionne de créer un langage inédit, en fusionnant les codes du cinéma, du roman, de la bande dessinée et de la photographie, et en s’inspirant notamment des séries télévisées.

Selon Manlio Castagna, il s’agit d'« un genre nouveau, vibrant, contemporain, inédit même au niveau international ».

Deux teens idols comme protagonistes

Les auteurs du projet sont Manlio Castagna et Marco Magnone, figures majeures de la littérature italienne pour la jeunesse. Love Shall Not paraît le 6 mai aux éditions Il Castoro, maison italienne qui publie plusieurs graphic novel pour jeunes et adolescents.

Les récits de ce diptyque mettent en scène de jeunes teen idols italiens révélés par la série à succès de Netflix, Di4ri : Andrea Arru et Sofia Nicolini. Le premier volume, Love Shall Not – Farfalle, a pour protagonistes Andrea Arru et Sofia Bulgarelli ; le second, Love Shall Not – Iene, attendu pour septembre, réunira Sofia Nicolini et Lorenzo Minutillo.

Un objet éditorial hybride

Conçu sur deux années de travail, ce projet est « né d’une réflexion sérieuse et profonde sur les adolescents d’aujourd’hui et sur les langages capables de les atteindre, de les enthousiasmer et de les captiver ».

Renata Gorgani, directrice éditoriale et administratrice déléguée de Il Castoro, revient sur le processus de création : « Nous nous sommes demandé si le graphic novel, ce langage si efficace pour la génération sensible au langage visuel, pouvait être actualisé en un langage nouveau ».

Si le projet prend appui sur la forme du graphic novel, il se démarque en intégrant d’autres langages, donnant ainsi naissance à un objet éditorial hybride. « Nous avons imaginé un livre qui intégrerait le langage photographique et cinématographique auquel les jeunes sont habitués avec les séries télévisées et YouTube - précise encore Gorgani - un travail graphique sur des images traitées numériquement et enrichies par des dessins, ainsi que le langage de la bande dessinée. À partir de là, il n’a plus été possible de faire marche arrière ».

Une production longue et complexe

La production de Love Shall Not a nécessité un processus long et complexe, allant de la conception du scénario et du storyboard à la réalisation graphique, avec des planches illustrées par Francesca Biscotti, en passant par une véritable mise en scène cinématographique.

Le « tournage », mené dans la villa Renaissance de Palazzo Gonzaga à Volta Mantovana, a mobilisé près de 80 personnes, réparties entre l'équipe artistique et technique. Interviewé par La Lettura, Andrea Arru explique que la technique d’interprétation employée pour ce projet est « plus proche du jeu théâtral que du jeu cinématographique ».

Avant même leur sortie, les deux volumes ont suscité un vif intérêt international. Comme le rappelle Renata Gorgani, « les livres ont déjà été vendus en Espagne et en Pologne, encore avant leur publication ».

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com