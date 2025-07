"Violeur !" : dans les coulisses d'un livre choc sur le porno

« D’une main, ils filment les viols, les violences, les humiliations, de l’autre, ils se branlent », dit Mélanie, l’une des victimes. « Si je pouvais, je hurlerais dans les oreilles de chaque personne qui s’enferme dans sa chambre avec un film porno : “Violeur !” », enrage une autre.

Ces propos viennent d’un même ouvrage : Sous nos regards – Récits de la violence pornographique, publié aux éditions du Seuil en avril dernier. C’est ce qu’on peut appeler une anomalie dans le paysage éditorial. D’abord par l’aspect collectif qu’il incarne, et pour le silence qu’il fait voler en éclat.

Le livre réunit le témoignage brut et glaçant d’une quinzaine de femmes. Elles racontent les actes de torture et les viols filmés dont elles ont été victimes sur les lieux de ce qui devait être, pour la plupart, un simple « tournage » pornographique amateur à destination d’un site privé. Dans cette affaire, deux plateformes sont pointées du doigt : Jacquie et Michel, et son ex-propriétaire Michel Piron qui conteste sa mise en cause, ainsi que French Bukkake, propriété de Pascal Ollitrault, alias Pascal OP.

Face à la violence, la force du collectif

Inutile de dire à nouveau l’extrême violence qu’ont vécue ces femmes : 15 autrices et journalistes se sont associées pour le faire dans cet ouvrage, dont on vous recommande chaudement la lecture. Une collaboration exceptionnelle, « une hydre à plusieurs têtes », comme aime le qualifier Adélaïde Bon, co-instigatrice du projet, avec Hélène Devynck.

« On a toutes les deux raconté les violences sexuelles dont on a été victimes [Adélaïde Bon dans La petite fille sur la banquise, chez Grasset. Hélyne Devynck dénonce les abus subis par Patrick Poivre d’Arvor dans Impunités, au Seuil, NDLR]. On savait qu’il était important qu’elles puissent le raconter aussi, alors on s’est proposé de les aider, puisque la plupart d’entre elles n’ont pas la maîtrise de l’écriture », glisse-t-elle.

Qu’elles soient autrices, journalistes ou encore militantes, les femmes appelées à rejoindre le collectif « représentent au mieux la diversité », nous précise Hélène Devynck. Pour elle, il était impératif qu’elles « soient d’horizons et de féminismes différents ». Et le résultat est à la hauteur de cette exigence : chaque témoignage transpire d’une émotion singulière, servie par des styles et formats aussi variés que pertinents.

« J’ai peur de ne pas être à la hauteur »

Mais comment décrire l’innommable ? Une question difficile qu’une des autrices a posée à Adélaïde Bon. « J’ai peur de ne pas être à la hauteur », lui dit-elle. La comédienne a donc pris les devants. Avec Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV), elle crée une formation pour que les membres du collectif apprennent à recueillir les témoignages des victimes.

Et pour mieux les accompagner, une « charte d’écriture morale » a été instaurée par Adélaïde Bon. « C’est une éthique à respecter, un guide pour ne pas trahir l’histoire de ces femmes. » Sur ces quelques pages, elle note des paroles à répéter à ces femmes encore tourmentées : « Je te crois, tu n’y es pour rien, il n’avait pas le droit. » Mais, plus que tout, une règle : « On va à la vitesse de la victime ».

L’entraide, c’est le moteur du projet. C’est à travers des réunions régulières sur Zoom — qu’Adélaïde Bon compte en « milliers d’heures » — que les autrices ont tissé des liens. Elles s’encouragent mutuellement à mettre des mots sur leurs expériences, leurs doutes, ou leurs colères. Ces rendez-vous à distance ont permis à chacune de trouver sa place dans le projet, ou de le quitter.

Une publication 100 % bénévole

Cette solidarité s’est prolongée jusqu’aux choix éditoriaux eux-mêmes. Aucun texte, aucun détail n’a été décidé dans l’ombre. Qu’il s’agisse de l’ordre des textes ou de la cohérence du recueil, chaque décision a fait l’objet d’échanges et est le fruit d’un accord commun, décidé dans le respect des voix et des sensibilités de chacune.

Ce souci d’agir ensemble s’est également traduit dans la relation avec l’éditrice, Mireille Paolini. Elle a soutenu l’initiative jusqu’au bout : les bénéfices du livre sont intégralement reversés à la Fondation des Femmes, afin de soutenir les associations qui aident les victimes de violences pornocriminelles.

« Une actrice porno ne peut pas se faire violer »...

Un même élément a été déclencheur dans la genèse de Sous nos regards. Tout a commencé avec la publication, dans Le Monde, des articles de la journaliste Lorraine de Foucher, qui documentait les affaires judiciaires visant le site Jacquie et Michel, ainsi que le réseau French Bukkake. Pour beaucoup, cette lecture a agi comme un déclencheur brutal : « J’ai été choquée par cette barbarie. J’ai immédiatement voulu agir », se remémore Hélène Devynck.

Au fil de leurs témoignages, elles réalisent peu à peu le poids d’un stigmate dont il est difficile de se défaire : celui d’être perçues comme des « mauvaises victimes ». Des « oubliées de #MeToo », dit Hélène Devynck.

Être une « mauvaise victime » : la double peine

Les « bonnes victimes », ce sont « celles qui obtiennent justice, comme Gisèle Pélicot par exemple », précise Adélaïde Bon. « Des femmes blanches, d’origine bourgeoise, au parcours sans aspérité, sans rien qui dépasse. La société patriarcale est d’accord pour les plaindre, pour les écouter. »

Et puis il y a les « mauvaises victimes » : celles que la société désigne coupables avant même qu’elles aient parlé. Les femmes racisées, issues de milieux modestes ou en situation de précarité. Celles qui souffrent de troubles de santé mentale, celles qui adoptent des conduites à risque parce qu’elles ont déjà été victimes de violences. Celles-là, on ne va pas les croire.

Et puis il y a celles qui ont accepté de participer à un film pornographique. Pour elles, la sentence est encore plus radicale : « c’est bien fait pour toi », dit la société. « Dans notre livre, il n’est question que de ça. Ces femmes ont été choisies par ces prédateurs précisément pour cette raison. Les prédateurs, comme des fauves, savent reconnaître l’odeur du sang », souffle amèrement l’autrice.

« Il faut avoir les épaules solides pour faire ce livre »

Derrière le livre, un lien profond s’est tissé entre les autrices et les victimes. Pour beaucoup, l’identification a été immédiate. Certaines, comme Hélène Devynck ou Adélaïde Bon, connaissent trop bien la réalité des violences sexuelles : elles l’ont vécue et l’ont déjà mise en mots dans leurs propres livres.

Ces récits ont dépassé le cadre de l’écriture. Adélaïde Bon, notamment, a gardé contact avec l’une des femmes dont elle a porté la parole dans le livre. « Cette rencontre m’a marqué à vie, on continue à s’écrire toutes les semaines. »

À LIRE – Chantal Montellier : fondatrice du prix Artémisia, 50 ans de BD et de féminisme

Mais les écrivaines le reconnaissent : elles se sont engagées bien au-delà de leur rôle de prête-plume. Il leur a parfois fallu répondre à l’urgence, gérer des crises émotionnelles, rédiger un communiqué de presse pour soutenir l’une des femmes, ou encore, appeler les secours lorsqu’une victime menaçait de mettre fin à ses jours. « Il faut avoir les épaules solides pour faire ce livre », assure Alice Géraud, l’une des membres du collectif.

Plainte contre le livre : un « bâillon » ?

La parution de l’ouvrage a également provoqué des remous sur le plan judiciaire. Le repreneur du site Jacquie et Michel, toujours en activité, a déposé plainte. Non seulement contre les Éditions du Seuil, qui ont publié l’ouvrage, mais aussi contre toutes celles et ceux qui l’ont publiquement soutenu, nous assurent unanimement les membres du collectif interrogées. « C’est un bâillon », lâche l’une d’elles.

Malgré ces tensions, l’accueil du public, notamment en festival, a été bon, nous indique-t-on. Pourtant, Hélène Devynck nous l’assure, lorsqu’il s’agit de ce livre, le débat glisse vite sur un autre terrain : faut-il être pour ou contre le porno ? « On déplace le débat. Il ne s’agit pas de dire si on est pour ou contre la pornographie. Sous couvert d’une morale libertaire, on va tuer le débat sur des sujets qui sont très concrets », regrette-t-elle.

À LIRE – Les Renversantes, la collection engagée de Victoire Tuaillon et Karine Lanini

Toutes revendiquent avec force l’engagement porté par ce livre. « Sous nos regards, c’est un contre-discours. Il est aussi écrit pour toutes celles qui n’ont pas pu témoigner et qui ont vécu des parcours similaires », s’émeut Adélaïde Bon. Pour elle, c’est une réponse et un message lancé à toutes les victimes : « On vous croit ».

Encadré judiciaire :

Michel Piron, ex-propriétaire, mis en examen en 2022 pour complicité de viols aggravés, agressions sexuelles, proxénétisme et traite d’êtres humains, est récemment passé au statut de témoin assisté, ce qui signifie qu’il n’est plus poursuivi dans cette affaire.

Pascal Ollitrault, quant à lui, a été remis en liberté en octobre 2024. Avec les 17 autres hommes renvoyés en procès pour des faits de viols en réunion, de traite d’êtres humains et de proxénétisme aggravé, ils sont dans l’attente d’un procès dont la date n’a pas encore été communiquée.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com