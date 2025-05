Sur Ulule, des récits d’anticipation pour semer un futur plus durable

Cette publication, portée par la structure Copie Gauche, fait l’objet d’une campagne de précommande, dont les contributions permettront de financer l’impression du recueil et de soutenir la démarche éditoriale. La collection se distingue par son approche résolument optimiste, tout en assumant une conscience critique des défis sociaux et environnementaux actuels.

Les autrices et auteurs de ce volume proposent des visions contrastées, souvent enracinées dans leur engagement personnel. Parmi eux, Simone Colline, influencée par la science-fiction des années 1980 et les littératures Young Adult actuelles, propose une nouvelle qui prolonge l’univers de son roman dystopique Après-demain. Écologie, anti-capitalisme, féminisme et humour y cohabitent dans une écriture engagée.

Luddeau, musicien et auteur originaire du Sud de la France, signe ici son tout premier texte littéraire. Issu d’un parcours mêlant création musicale et protection des espèces et espaces naturels, il explore avec sensibilité de nouveaux territoires dans l'écriture. Yohan Queyla, qui navigue depuis toujours dans les univers des contes et légendes, défend l’idée selon laquelle les futurs souhaitables naissent d’abord dans les rêves que l’on construit aujourd'hui.

5 auteurs engagés pour demain

Lou-Anna Reix, scénariste et réalisatrice, ancre sa pratique artistique dans une démarche militante. Engagée dans plusieurs associations, ses textes, comme ses films, portent une voix féministe, critique et profondément humaniste. Enfin, Pierre-Antoine Santelli Filipi, professeur en Corse, inscrit ses récits dans un dialogue entre ses racines méditerranéennes et ses expériences au Japon et en Californie.

La campagne cumule actuellement 81 participations pour 90 précommandes. L'objectif à atteindre est de 100 précommandes, à partir de 200 un ex libris numéroté est intégré à chaque recueil, à partir de 300, un marque page en bois sera ajouté dans chaque colis. La version numérique du livre sera disponible gratuitement lors de la parution du recueil, avec une rémunération répartie à 50-50 entre la structure éditrice et les auteurs et autrices.

Les éditions Copie Gauche sont une maison d’édition indépendante qui publie ses ouvrages sous licence Creative Commons CC-By-SA, en s’appuyant sur des campagnes de financement participatif. Afin de mieux rémunérer les auteurs et autrices, la structure choisit de limiter, dans un premier temps, le nombre d’intermédiaires dans la chaîne de diffusion. Une fois les projets financés, les ouvrages sont ensuite proposés aux librairies indépendantes et aux bibliothèques publiques.

Engagée en faveur d’une édition plus responsable, Copie Gauche est signataire de la Charte pour l’écologie du livre, élaborée par un comité interprofessionnel coordonné par Normandie Livre et Lecture. Cette démarche traduit une volonté de réduire l’impact environnemental de ses publications, tout en maintenant une exigence de qualité et d’accessibilité.

