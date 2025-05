Derrière ce visage apaisé, découvrez un Jean d'Ormesson timbré

Jean d’Ormesson, né le 16 juin 1925 à Paris, est une des plumes les plus importantes de la littérature française. Philosophe et académicien, il a écrit une quarantaine d’ouvrages où il mêle méditation, humour et érudition, tout en évoquant son amour de la vie et sa vision du monde. À travers ses écrits, Jean d’Ormesson alliait introspection et réflexion sur l’existence humaine, avec une touche d’ironie et de poésie.

Son dernier ouvrage, Un hosanna sans fin (Héloïse d'Ormesson), écrit peu avant sa mort, témoigne de son optimiste à l’égard de la vie. « Grâce à Dieu, je vais mourir », écrivait-il par exemple en ouverture de ce livre testament, qui synthétise sa pensée sur le monde. Avec ce timbre, La Poste rend un hommage à cet auteur dont l’œuvre a marqué plusieurs générations de lecteurs.

La conception du timbre par Marc-Antoine Coulon

Le timbre, d’une taille de 30 x 40,85 mm, est signé par l’illustrateur Marc-Antoine Coulon. Ce dernier est remarqué dans le paysage culturel pour son univers graphique, ses traits nets et ses aquarelles. Véritable prodige de son art, il s’est mis au dessin dès l’âge de deux ans, avec un goût marqué pour l’art, la mode et le design. Il a ainsi débuté sa carrière comme illustrateur dans l’industrie du disque, en France et en Italie, avant de se tourner vers la création d’affiches de cinéma et de théâtre.

Il met son talent au service des grandes maisons de luxe et de haute couture, ainsi que de la presse française et internationale. Il collabore avec de nombreux magazines en France, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, parmi lesquels Vogue, Vanity Fair, Elle, Transfuge, entre autres.

« Il est reconnu aujourd’hui comme le plus grand artiste illustrateur de mode, son style est glamour et intemporel, fort, précis et sensible », assurent les équipes de communication de La Poste dans un communiqué. Ils poursuivent : « Il sait capturer un regard ou une attitude pour la sublimer, le plus souvent d’un trait noir, épais ou ombré qui souligne la silhouette, mêlé à ses savants mélanges de couleurs d’aquarelles qui donnent à ses créations une magnifique profondeur ».

Timbre à l'effigie de Jean d'Ormesson, par Marc-Antoine Coulon

Ce timbre, inspiré de la photographie prise par Kai Jünemann, est imprimé en héliogravure et sera disponible en feuille de 15 timbres. Il représente non seulement un hommage à l’écrivain, mais aussi à l’art du timbre, qui continue de séduire les collectionneurs et amateurs de littérature.

Une vente en avant-première

Avant sa mise en vente nationale à partir du 16 juin, le timbre sera disponible en avant-première les 13 et 14 juin 2025 dans des lieux stratégiques à Paris, Neuilly-sur-Seine, Ormesson-sur-Marne et Saint-Fargeau. À Paris, au Carré d’Encre, une séance de dédicaces sera animée par Héloïse d’Ormesson, la fille de l’écrivain, ainsi que par Marc-Antoine Coulon.

D’autres événements sont programmés dans ces villes pour permettre au public de découvrir l’œuvre de Jean d’Ormesson et de se procurer ce timbre unique. Cet hommage à Jean d’Ormesson s’inscrit dans la tradition de La Poste, qui, depuis des années, émet des timbres pour honorer des personnalités culturelles, scientifiques et historiques de la France.

Crédits image : La Poste

