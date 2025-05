MrBeast va publier son premier livre avec un best-seller

Le synopsis de l'ouvrage qui sortira chez HarperCollins en 2026 : « 100 candidats s’affrontent dans une compétition mondiale extrême, luttant non seulement pour survivre à des épreuves dangereuses organisées dans des lieux périlleux du monde entier, mais aussi pour prouver leurs qualités de leader. » Et de compléter : « À chaque épreuve, les relations se renforcent, les trahisons sont profondes et de plus en plus de candidats sont éliminés. Ou meurent. À la fin, le seul et unique vainqueur recevra un milliard de dollars. »

Ce « thriller palpitant et haletant » s’inspire directement de l’univers des Beast Games, téléréalité lancée par le vidéaste en 2024 et diffusée sur Prime Video. Elle réunit 1000 participants du monde entier qui s’affrontent dans des épreuves spectaculaires pour remporter 5 millions de dollars. Le show, à la mise en scène impressionnante, a connu un immense succès avec 50 millions de vues en 25 jours, devenant la deuxième série la plus regardée sur Amazon en 2024, derrière Fallout. Bien que le concept rappelle Squid Game, personne n’y meurt, fort heureusement...

I’m excited to work with James Patterson, the GOAT of thrillers. We’ve been cooking a really unique story together and I can’t wait to see your reactions! It’s been fun to work on a different medium outside videos :D https://t.co/ndS09heNk3 — MrBeast (@MrBeast) May 5, 2025

Dans un communiqué, MrBeast se dit ravi de collaborer avec James Patterson, « l'un des auteurs les plus vendus de tous les temps, sur cette histoire pleine d'action ». « Je pense que cela va captiver les lecteurs du monde entier, » a déclaré de son côté le romancier à succès.

Un nouveau bon coup pour ce dernier : avec plus de 389 millions d’abonnés, MrBeast est devenu la chaîne YouTube la plus suivie au monde en juin 2024, générant aujourd’hui plus de 2 milliards de vues chaque mois.

Né en 1947 aux États-Unis, James Patterson s’est imposé comme une figure incontournable du thriller et du roman policier. Il est notamment connu pour ses séries à succès telles que Alex Cross, Women’s Murder Club ou encore Michael Bennett. Selon Forbes et le New York Times, il figure régulièrement parmi les auteurs les mieux rémunérés au monde, avec plus de 400 millions d’exemplaires vendus à ce jour.

Il est également reconnu pour sa pratique de l’écriture collaborative, ayant coécrit avec de nombreux écrivains, mais aussi avec des personnalités publiques, comme l’ancien président Bill Clinton. Après Le Président a disparu en 2018, La Fille du président en 2021, The First Gentleman, signé du duo, paraît chez JC Lattès en juin prochain. Parmi ses autres ouvrages écrits à quatre mains, on peut aussi citer Éruption, (Robert Laffont, 2024), avec Michael Crichton.

Le titre du roman avec MrBeast n’a pas encore été révélé. Il sera publié en anglais et traduit dans plus de 14 langues à travers le monde, selon Brian Murray, président-directeur général de HarperCollins.

Qui misera en France sur la star américaine d'internet ? Michel Lafon avait profité de énorme popularité d'un autre youtubeur Inoxtag, et son tout premier manga, Instinct, co-créé avec le dessinateur Charles Compain. Résultat : près de 500.000 exemplaires écoulés selon Edistat. Parmi les exemples les plus marquants figure celui de Léna Situations. Son ouvrage Toujours plus, largement critiqué à sa sortie, a néanmoins connu un immense succès en librairie, avec plus de 400.000 exemplaires vendus.

Certains vidéastes sont même parvenus à s’imposer durablement dans le paysage éditorial. C’est le cas de Bruce Benamran, alias e-penser, devenu romancier à part entière. Après une première publication chez Marabout, avec près de 30.000 exemplaires écoulés, son dernier roman Yzzy a disparu, sorti en février 2024 chez XO, s'est vendu seulement 2840 ventes.

Le succès n’est pas garanti pour tous. Fabien Olicard, mentaliste très suivi, ou Cyrus North, youtubeur-philosophe dont le livre Le code : Les outils essentiels pour vivre libre et serein s’est vendu à près de 30.000 exemplaires, font figure d’exception. À l’inverse, d’autres lancements peinent à convaincre malgré une forte audience. Ainsi, Paola Locatelli, suivie par 1,9 million de personnes sur Instagram, n’a vendu que 1051 exemplaires de son livre Le cœur engagé ! Être jeune & contribuer à un monde meilleur, paru le 16 octobre 2024 chez Marabout. De même, le premier roman de Camille Yolaine, J’aime, publié en mai chez Albin Michel, a enregistré 2704 ventes malgré plus de 500.000 abonnés.

Crédits photo : Steven Khan (CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com