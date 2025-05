L’Italie invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de Thessalonique

La Foire internationale du livre de Thessalonique 2025 déploiera un programme culturel sous le signe des Horizons proches, un thème qui célèbre les affinités historiques et littéraires entre les deux rives de la Méditerranée. Le programme s’articule autour de quatre grands axes.

D’abord, Un regard commun met en valeur le dialogue culturel entre l’Italie et la Grèce. Andrea Marcolongo, spécialiste passionnée de l’Antiquité grecque, ouvrira cette section, suivie d’échanges sur la traduction entre Dimitra Dotsi et Maurizio De Rosa, d’une intervention de Silvia Ferrara sur les écritures anciennes et les technologies modernes, de conférences sur le mythe (Matteo Nucci, Aurelio Picca), d’un moment poétique intitulé M’illumino d’immenso, et d’une table ronde réunissant des italianistes d’Athènes et de Thessalonique.

Le second volet, Au-delà de l’horizon, explore les nouvelles voix de la littérature italienne contemporaine et leurs multiples trajectoires. Melania Mazzucco évoquera l’exil, Marta Barone et Roberto Camurri porteront la parole des jeunes écrivains, Antonio Manzini reviendra sur les ponts entre roman, télévision et cinéma, Beatrice Bandiera sur l’illustration, Stefano Sturloni sur les paysages intimes, Matteo Strukul sur la Venise de Casanova, et Andrea Franzoso sur la question du harcèlement scolaire.

Avec Aventures de terre et de mer, l’Italie rend hommage à deux grandes figures littéraires : Andrea Camilleri, disparu en 2019 et célébré à travers une table ronde avec Petros Markaris, Anna Pataki et Valentina Alferj ; et Hugo Pratt, dont l’œuvre sera évoquée par Marco Steiner, proche collaborateur du créateur de Corto Maltese.

Enfin, le Programme professionnel propose une série de rencontres à destination des acteurs du livre. Bruno Giancarli présentera une cartographie du marché éditorial italien (Identikit Italia), tandis qu’un format interactif permettra aux éditeurs italiens de dialoguer avec leurs homologues grecs. Une table ronde sur le rôle culturel de l’édition contemporaine réunira plusieurs experts, et un accent particulier sera mis sur la région des Pouilles, historiquement tournée vers la Grèce.

Trois expositions complètent cette programmation : Les couleurs de l’Antique, consacrée aux illustrateurs italiens et à leur regard sur le monde classique ; Hugo Pratt : l’héritage, l’œuvre, la biographie, rétrospective en 27 panneaux ; et Camilleri 1925–2025, parcours pédagogique dédié à l’auteur sicilien, dans le cadre du projet national Camilleri 100.

Parmi les écrivains italiens attendus : Beatrice Bandiera, Marta Barone, Roberto Camurri, Silvia Ferrara, Andrea Franzoso, Luigi Guarnieri, Antonio Manzini, Andrea Marcolongo, Melania Mazzucco, Matteo Nucci, Aurelio Picca, Marco Steiner, Matteo Strukul et Stefano Sturloni. Ils dialogueront avec des figures du monde culturel italien et grec : Grigoris Bekos, Dimitra Dotsi, Konstantina Evangelou, Yannis Koukoulas, Dimitris Mamaloukas, Elissavet Menelaou, Francesco Neri, Vassiliki Nika, Anna Papastavrou, Efi Sygkollitou, Soti Triantafyllou et Lemonia Vasvani.

Du côté professionnel, le Pavillon italien, installé sur 200 m² par l’ICE, accueillera les rencontres, un espace librairie géré par Konstantinidis, et un espace B2B. Les éditeurs présents : Il Castoro, Erickson, Giunti, IT Publishing, Reggio Children, Tomolo EdiGio’, ainsi que Claudio Grenzi Editore, Les Flaneurs Edizioni, Kurumuny, Sfera Edizioni, Besa Muci (soutenus par la région des Pouilles). Participeront également : Acoma Book, Alferj Agency, Camelozampa, Feltrinelli/Crocetti, Garzanti, Giulio Einaudi Editore, Ischirè, Mondadori Libri. Côté professionnel toujours, de nombreuses personnalités œuvrent à la valorisation de l’édition italienne.

À l’inauguration, l’Italie sera représentée par Paolo Cuculi, ambassadeur d’Italie à Athènes, et Innocenzo Cipolletta, président de l’AIE (Association des éditeurs italiens).

Pour le premier, « c’est une occasion de visibilité exceptionnelle pour l’Italie en Grèce, qui permet de célébrer la tradition d’échanges culturels intenses entre deux pays ayant su faire de la littérature un puissant instrument de rayonnement extérieur et de dialogue. L’importante participation d’auteurs et d’éditeurs italiens à Thessalonique témoigne de l’intérêt réciproque entre les deux pays dans les domaines de la culture et de l’édition, et célèbre la profonde influence que l’Italie exerce dans ces domaines. »

De son côté, Innocenzo Cipolletta explique : « Après avoir été invitée d’honneur à Francfort en 2024, en 2025 l’Italie est à l’honneur sur trois continents. Elle l’a été en Asie, à la Foire de Taipei ; elle l’est en mai en Europe, ici à Thessalonique ; elle le sera ensuite en juillet en Amérique du Sud, à Lima. L’industrie italienne du livre s’obstine à construire des ponts et à partager, dans un monde où la tentation de dresser des murs est de plus en plus forte. Avec la Grèce, nous partageons une longue histoire d’exploration et d’hospitalité : ce sera une rencontre entre des peuples qui partagent les mêmes valeurs. »

Crédits photo : La Tour Blanche de Thessalonique, construite par les Ottomans en 1430 et reconstruite en 1535, symbole de la ville. Dockashi (CC BY-SA 4.0).

Par Hocine Bouhadjera

