« Tout est faux » : LFI fait bloc face aux révélations sur Mélenchon

« Mélenchon ne demande pas seulement la discipline de groupe et la loyauté absolue, mais la dévotion aveugle », racontent les deux journalistes dans les colonnes du journal Le Monde, où travaille Olivier Pérou.

Dans cet article publié le 4 mai 2025, les révélations pleuvent et le constat tombe : l’ancien député européen, qui semble toujours tirer les ficelles de La France insoumise, aurait proféré nombre de « menaces », été à l’origine de « harcèlement », aurait effectué des « purges », tenu « des propos antisémites »... Et la liste est encore longue, comme on peut le lire sur la quatrième de couverture.

« Toi, achète-toi un cerveau »

Au total, les deux écrivains ont interrogé plus de 200 personnes pour nourrir cette enquête fouillée de 352 pages. Parmi les premiers éléments dévoilés par les journalistes, l’humiliation subie par Manuel Bompard, actuel coordinateur de La France insoumise.

Il aurait par exemple tenu des propos humiliant à son encontre, assurent les journalistes, suite à son échec au second tour des législatives de 2017 dans la 9e circonscription de la Haute-Garonne, à Toulouse. Deux ans plus tard, lors d’une rencontre au Parlement européen, le leader du parti lui aurait lancé publiquement : « Toi, achète-toi un cerveau », en référence à l’échec récent du parti aux élections européennes, avec un score de seulement 6,30 %. « Quand on a eu des responsabilités, on les assume », s’est défendu l’intéressé.

Une attitude que les enquêteurs affirment que cela fait partie de la stratégie de manipulation du politique : « Il [Jean-Luc Mélenchon, NDLR] distribue les bonnes grâces, flatte les uns puis ignore les mêmes et valorise les autres. Sciemment, il souffle le chaud et le froid », soulignent les deux journalistes.

Une « campagne anti-Mélenchon » ?

Du côté des principaux concernés, LFI, ils font bloc face à ce qu’ils dénoncent être « une campagne anti-Mélenchon [...] qui est absolument odieuse », comme le rapporte Alain, un « vieux camarade de Jean-Luc Mélenchon », à Franceinfo.

S’il dénonce le travail d’une « presse aux ordres des milliardaires », ce dernier nuance : « Que les journalistes tapent sur Bardella et tapent sur Mélenchon, tant que la preuve, tant que les arguments sont là, ça me va. Tant qu’ils font leur travail honnêtement ».

Le bloc LFI

Ce mardi 6 mai, à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI, s’attendait aux questions des journalistes. Selon un article de Libération, elle aurait incité ses collaborateurs à « refuser » les interviews dans les matinales des jours à venir, avec pour preuve un message diffusé dans une boucle de messagerie interne consulté par le journal.

Plus tard, face aux caméras, elle a affirmé : « Je n’ai pas envie de commenter un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges, puisque beaucoup de faits rapportés dans ce livre sont faux. » Elle a également précisé : « LFI ne correspond absolument pas à ce que [dit] ce livre. » Elle aurait également réfuté la phrase prononcée par le septuagénaire à l’encontre de Manuel Bompard : « Toi, achète-toi un cerveau ».

« Tout est factuellement faux et contestable dans ce livre », assène-t-elle au journal fondé sous la protection de Jean-Paul Sartre et Maurice Clavel. Elle s'appuie sur certains détails rapportés par Olivier Pérou et Charlotte Belaïch, comme l’idée qu’il terminerait ses meetings par un verre de vin blanc. D’après elle, il s’agirait plutôt de vin rouge, voire d’un Jura. Autre exemple : l’enfant de Charlotte Girard, ancienne figure de LFI, qu’elle ne serait pas en train d’élever seule, contrairement à ce qu’ont affirmé les journalistes, mais bien « avec son mari ».

