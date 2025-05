Adèle Yon multiprimée : elle remporte le Prix du Barreau de Marseille

Le 26 avril s'est tenue, à la Maison de la Poésie, la seconde édition du Festival des Littératures Urbaines. À cette occasion, a été remis les Prix des Littératures Urbaines, catégorie Roman, à un homme et une femme : Johann Zarca et son texte Clean (Goutte d'or), et Nadège Erika et son premier roman Mon Petit (Livres Agités).