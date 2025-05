Face à Trump, Random House mise sur les textes fondamentaux

Random House a annoncé la parution en juillet d’un ouvrage relié regroupant la Déclaration d’indépendance et la Constitution des États-Unis, suivi, en novembre, d’une édition reliée des Federalist Papers. Ces deux publications comprendront une introduction du lauréat du prix Pulitzer Jon Meacham, historien reconnu entre autres pour ses biographies de Thomas Jefferson et Andrew Jackson.

Adoptée le 4 juillet 1776 par le Congrès continental, la Déclaration d’indépendance marque la rupture officielle des treize colonies américaines avec la couronne britannique. Rédigée en grande partie par Thomas Jefferson, elle énonce les principes fondateurs de la démocratie américaine. Elle affirme notamment, 13 ans avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que « tous les Hommes sont créés égaux ». Cependant, le texte n'abolit pas l'esclavage, malgré une première version rédigée en ce sens.

Quelques années plus tard, en 1789, entrait en vigueur la Constitution des États-Unis. Ce texte établit un régime présidentiel et fixe les principes du fédéralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté populaire. Toujours en vigueur aujourd’hui, elle est la plus ancienne constitution écrite encore appliquée et fait figure de modèle institutionnel à l’échelle internationale.

Entre ces deux textes fondamentaux pour la démocratie états-unienne, les Federalist Papers sont une série de 85 essais politiques rédigés entre 1787 et 1788 par Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, sous le pseudonyme collectif de « Publius ». Les auteurs y déploient leurs arguments en faveur du fédéralisme et de la séparation des pouvoirs judiciaire, présidentiel et législatif — dont l'absence, disent-ils, mène à la tyrannie — dans une logique de checks and balances où chaque organe a une influence sur les autres. Ces textes constituent aujourd’hui encore une source majeure pour l’interprétation du droit constitutionnel américain.

Revenir aux fondamentaux

Ces titres paraîtront dans la collection Modern Library, et viendront enrichir un segment éditorial particulièrement dynamique ces derniers mois. D’après Circana, institut qui suit environ 85 % du marché de l’édition imprimée aux États-Unis, les ventes des Federalist Papers, de la Déclaration d’indépendance et de la Constitution atteignent actuellement des niveaux records depuis le début du suivi en 2004.

Près de 162.000 exemplaires combinés ont été vendus à la mi-avril, contre 58.000 à la même période en 2024, et environ 33.000 en 2023. À titre de comparaison, au début du premier mandat de Donald Trump, en 2017, les ventes avaient atteint 92.000 exemplaires — soit plus du double de celles de 2016.

