Jeune papa ? Voici la série de science-fiction parfaite à regarder la nuit

Joies et bonheur de la paternité, qui donne tout loisir de s'abreuver des dernières productions en streaming. Parce que le ciné, quand on est jeune papa, on oublie. Tout débute avec cette neige toxique, létale, silencieuse, recouvrant les rues d’un blanc macabre et jonchées de cadavres : la ville se change en cauchemar figé. Soixante-dix ans séparent le roman graphique du scénariste Héctor Germán Oesterheld et du dessinateur Francisco Solano López et la série adaptée par Bruno Stagnaro. Et pourtant…

Entre les cases d’une BD culte et les plans léchés d’une adaptation télévisée, un même frisson. De l’une à l’autre des contextes bien différents, mais un ADN commun : une science-fiction à hauteur d’homme, intensément politique et résolument ancrée dans la réalité argentine.

La BD qui électrisa l’Argentine

Publié initialement sous forme de feuilleton entre 1957 et 1959 dans le magazine Hora Cero, L’Eternaute débarque dans un pays qui se cherche. Dès les premières planches, le ton donné : une nuit d’été, une neige phosphorescente commence à tomber sur Buenos Aires et tue instantanément quiconque n’est pas abrité. Juan Salvo, un homme ordinaire, se réfugie avec sa famille et quelques amis dans une maison hermétiquement close.

Des millions de morts et le récit bascule dans une vertigineuse post-apocalypse : la capitale de l’Argentine n’avait encore jamais servi de champ de bataille pour la science-fiction. Parfaitement reconnaissables, ses monuments familiers et historiques sont ravagés par une invasion d’extraterrestres.

Au plus simple, au plus efficace

Et foin d’explications scientifiques alambiquées : le scénariste mise sur quelques survivants, des gens ordinaires, soudés, qui l’affronteront l'inimaginable. Le choix est audacieux pour l’époque que de ne faire appel ni à une figure solitaire ni un sauveur charismatique…

La portée allégorique dépasse rapidement le divertissement d’anticipation. En 1957, la Guerre froide bat son plein et dans les pays d’Amérique du Sud, les dictatures poignent à l’horizon : seul le collectif semble en mesure de lutter contre la menace les agresseurs. Qu’elle vienne d’ici ou d’ailleurs.

La suite est connue. Oesterheld s’engage, milite, disparaît en 1977 sous la junte militaire, probablement kidnappé. Sa mort présumée fera de L’Eternaute un symbole national de l’artiste persécuté et de la lutte contre l’oppression La BD devient un classique, aujourd’hui étudié à l’école, rééditée en permanence : métaphore d’une résistance face au totalitarisme, le récit d’anticipation s'est changé en légende littéraire chargé d’histoire et d’émotion.

Netflix s’embarque dans l’aventure

Gageure, que de s’attaquer à une pareille œuvre ? Certainement : Bruno Stagnaro, personnalité respectée du cinéma argentin prend la caméra pour le compte de la plateforme américaine. Ricardo Darín, star nationale, apporte toute sa gravité au rôle de Juan Salvo.

Le contexte est propice : jamais les fictions post-apocalyptiques n’ont eu autant la cote auprès du grand public, de The Last of Us à Black Mirror, reflet d’une époque anxieuse en quête de récits cathartiques. La série déploie une atmosphère glaciale. Buenos Aires semble figée dans un hiver irréel.

Les décors sont soignés, les costumes bricolés rappellent les planches originales. Les survivants se regroupent, improvisent, débattent. Rien n’est jamais simple. Les choix moraux s’imposent. Faut-il rester ? Partir ? Sauver ou abandonner ?

Le génie de l'économie

Dilemmes sans manichéisme. Effets spéciaux modestes car mise en scène au cordeau. L’économie de moyens se remarque parfois, mais cette atmosphère de fin du monde demeure pleinement respectée. L’émotion passe. Le spectateur se pétrifie, pas seulement à cause du décor.

Mais le plus fort tient au message : entre respectueuse fidélité et modernisation nécessaire, Stagnaro ne trahit rien de l’esprit. Ici, l’image réactualise une menace qui ne vient pas que de l’extérieur : elle se loge également dans le cœur des hommes, leurs peurs, leurs ambitions.

Avec cette interrogation, toujours, du pouvoir : quand le besoin d’ordre devient-il despotisme ? Jusqu’où irions-nous pour survivre ? Quels conflits de pouvoir naissent quand l’ordre social s’effondre ? « Le pire ennemi de l’être humain reste lui-même », entend-on dans la série.

Le récit touche juste, sans lourdeur. Visuellement, se recrée de façon frappante le Buenos Aires enneigé morbide qui a tant marqué les lecteurs, plongeant le spectateur dans un hiver de cendre et de glace inhabituel sous ces latitudes.

Malgré un budget modeste comparé aux productions hollywoodiennes, la mise en scène parvient à instaurer une atmosphère oppressante et immersive : on partage l’angoisse claustrophobique de Juan Salvo et de ses amis barricadés dans leur maison, puis l’effroi devant les rues devenues fosse commune.

Ricardo Darín y a été particulièrement sensible : pour lui, l'adaptation « résonne avec le présent » en montrant que ce sont « des gens ordinaires, sans pouvoirs spéciaux, qui affrontent collectivement une menace totalitaire ». (via BA Times)

Deux regards, un même souffle

À travers le temps et les médias, L’Eternaute a gardé intacts ses thèmes fondateurs. Qu’elle se déploie en cases noir et blanc sur papier jauni ou en images numériques sur nos télévisions, la quête de Juan Salvo véhicule un message universel de survie collective et d’espoir dans l’adversité. La bande dessinée au style sobre, évocateur, et la série, avec son esthétique moderne et son jeu d’acteurs incarné, convergent.

Deux médiums, deux époques : une même ossature. Car la SF sert avant tout d’écrin pour une leçon d’humanisme : face à la catastrophe, l’union fait la force.

Oesterheld lui-même l’avait formulé explicitement, faisant de son héros un homme parmi les hommes plutôt qu’un surhomme isolé. « Le vrai héros de El Eternauta, c’est le héros collectif. Le groupe humain, c’est le seul héros valide et non le héros individuel », martelait-il à propos de sa création (voir ici).

La série propose une immersion sensorielle. Les sons, les silences, les regards, tout participe à l’atmosphère. Pourtant, l’essence demeure. L’aventure reste humaine. Jamais spectaculaire pour le plaisir. Toujours tendue, toujours habitée. À plus d’un demi-siècle d’écart, les deux œuvres dialoguent ainsi d’une voix cohérente.

On aurait pu craindre une relecture aseptisée. Un blockbuster sans âme. Ce n’est pas le cas. La série ne le copie pas, elle interprète, donne un nouvel écho. Pour une génération qui découvre L’Eternaute, c’est une porte d’entrée redoutablement efficace. Pour ceux qui connaissent déjà l’œuvre, c’est une relecture respectueuse et habitée.

L'histoire défie le temps, pour s’accorder au diapason : celui d’une fiction politique argentine qui célèbre la solidarité et met en garde contre les tyrannies, passées ou futures. L’enthousiasme mesuré, mais sincère suscité par la série en 2024 prouve que le message universel de L’Eternaute — personne ne se sauve tout seul — a encore de beaux jours devant lui.

Reste à la rééditer en français : Rackham avait fait paraître en juin 2010 L’Éternaute 1969 (trad. Alejandra Carrasco Rahal), qui s’était écoulé à 1347 exemplaires. Trois ans plus tard, Vertige Graphic relançait une intégrale du premier cycle en novembre 2013 (trad. Elsy Gomez), avec 932 ventes. Pas réellement une explosion...

Qui sait si le succès sur Netflix entraînerait un regain d’intérêt…

Par Nicolas Gary

