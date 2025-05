Le livre, engagé malgré lui dans les guerres commerciales de Trump

Un mois après les premières annonces de Donald Trump sur l'« indépendance économique » des États-Unis et les taxes appliquées aux produits importés dans le pays, l'incertitude persiste quant à la stratégie déployée par le président américain et son administration. Un droit de douane plancher de 10 % était instauré sur toutes les importations, auxquels s'ajoutaient des taux personnalisés, selon les pays ou les territoires du globe.

Depuis, et notamment parce que les bourses du monde entier ont particulièrement mal réagi aux décisions initiales, Donald Trump est revenu en arrière, modifiant certains taux, en suspendant d'autres... « La grande différence depuis l'élection de Donald Trump et maintenant, c'est la manière chaotique et imprévisible selon laquelle l'administration a mis en place les tarifs douaniers », remarque François Vigneault, responsable du marketing de la maison d'édition québécoise Pow Pow, auprès du Comics Journal.

Ses observations synthétisent l'état d'esprit d'un secteur qui ne sait plus vraiment où donner de la tête : « Le problème (au-delà du fait d'avoir à augmenter les prix de vente) tient au fait que nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. »

Le livre, vraiment hors de danger ?

Plusieurs motifs d'inquiétude persistent, chez les professionnels du livre, depuis les annonces de Donald Trump, début avril. Les documents communiqués par la Maison-Blanche laissent pour l'instant penser que les publications seraient exemptées des droits de douane supplémentaires.

À ce titre, cette exception accordée pour le livre — qu'il s'agisse d'un roman, d'une bande dessinée ou d'un manga — ne relève pas d'une largesse de l'administration Trump. Comme le rappelle l'association Comic Book Legal Defense Fund, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs et autrices de BD, cette mesure est inhérente à l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), la loi fédérale sur laquelle s'est appuyé Trump pour ses hausses des tarifs douaniers.

L'IEEPA a prévu cette exemption afin de protéger l'accès à l'information des Américains, garanti par le Premier amendement de la Constitution : le président ne pourrait pas, grâce à cette disposition, imposer des droits de douane prohibitifs pour limiter l'accès à certaines publications sur le territoire américain.

Malgré cette mesure de sécurité à l'égard des livres, rien n'est gagné pour les professionnels de l'édition. En effet, un certain nombre d'éditeurs américains ont délocalisé l'impression de leurs ouvrages à l'étranger, tandis que des maisons d'édition canadiennes et québécoises, pour leur part, font venir certains titres des États-Unis. Dans les imprimeries, outre-Atlantique, on craint également des matières premières ou des pièces mécaniques plus chères, car importées et pas forcément exemptées de droits de douane.

Pouvoir autoritaire et pouvoir d'achat

Parallèlement aux attaques idéologiques de l'administration Trump, qui vise avec acharnement les discours de critique sociale ou l'expression de certaines minorités, notamment ethniques ou sexuelles, un front économique s'ouvre, pour les acteurs du livre.

En effet, le projet de budget 2026 présenté par Donald Trump prévoit la fermeture de plusieurs agences tournées vers les auteurs, traducteurs et éditeurs, comme la National Endowment for the Arts (NEA) et l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Les disparitions de ces entités signifieraient la fin de nombreuses subventions, qui viennent améliorer l'accès à la culture des populations défavorisées, soutenir la diffusion des œuvres ou faciliter l'expression de voix marginalisées.

Plusieurs maisons d'édition ont d'ores et déjà reçu des courriers les informant de l'annulation de leurs subventions au 31 mai prochain, comme le rapporte Publishers Weekly. Quelques mois plus tôt, l'administration Trump avait imposé de nouvelles règles à la NEA, réservant ses aides aux projets artistiques qui ne comportent pas « des activités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion ».

À LIRE - Aux États-Unis, Trump veut annihiler l'aide publique à la création

Dans un contexte économique incertain, où les prix sont susceptibles d'évoluer, la fragilisation du soutien public de la création menace tout un écosystème, outre-Atlantique. Les libraires, des deux côtés de la frontière américano-canadienne, s'inquiètent de la frilosité prévisible des clients. « Les marges dans le commerce du livre sont très faibles, et les prix sont artificiellement baissés grâce à la demande », rappelle John Degen, directeur de la Writers' Union of Canada, auprès de l'Edmonton Journal.

« Toute perturbation menace ce délicat équilibre financier, et pourrait mener à des fermetures de librairies, des maisons d'édition canadiennes indépendantes qui mettent la clé sous la porte, des auteurs sans travail et de moins en moins de livres pour les Canadiens », poursuit-il. Un enchainement qui s'appliquerait aussi au marché américain.

Les errements de la politique douanière de Donald Trump ont en effet des conséquences : dans les supermarchés des États-Unis, les consommateurs anticipent ou observent déjà des hausses de prix, comme le rapportait Libération il y a quelques semaines. « Je n’ai jamais autant dépensé dans un supermarché qu’en ce moment, tout est tellement cher », témoignait ainsi une trentenaire, assistante sociale.

Ce mercredi 30 avril, le ministère du Commerce américain a indiqué que le PIB des États-Unis avait reculé de 0,3 % lors du premier trimestre 2025, une baisse que Donald Trump a rapidement attribuée à son prédécesseur Joe Biden.

Photographie : illustration, ShellyS, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com