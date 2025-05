Pascale Tournier, lauréate du Prix des Lycéens de la Ville d’Arcachon 2025

Chaque printemps, à l’ombre des pins et face au bassin, la Ville d’Arcachon fait une place à la littérature. À travers ses deux distinctions, le Prix littéraire de la Ville et le Prix des Lycéens, la municipalité honore les nouvelles plumes qui émergent dans l’actualité. Cette initiative se consacre exclusivement aux premiers romans, ceux qui marquent l’irruption d’un auteur dans le paysage littéraire français.

Les deux prix s’appuient sur une sélection commune, établie par un comité de lecture. Seuls les ouvrages publiés entre septembre 2024 et février 2025 sont éligibles. Avec le Prix des Lycéens, la Ville d’Arcachon entend confronter deux regards : celui d’un jury constitué de professionnels et celui de lycéens.

L'année dernière, la première édition du prix a couronné l'auteur Edwige Coupez pour son roman J'avais oublié la légèreté, publié aux éditions du Rocher. Pour lui succéder, le jury avait le choix entre les cinq ouvrages suivants :

La loi du moins fort, de David Ducreux Sincey (Gallimard)

Le pacte du désert - Dans les pas de l'aventurière et archéologue Gertrude Bell, de Roselyne Febvre (éditions du Rocher)

Ceinture, de Céline Robert (Calmann-Lévy)

Nos insomnies, de Clothilde Salelles (Gallimard)

Une double faute, de Pascale Tournier (Le Cherche Midi)

Ce lundi 5 mai, l’Olympia d’Arcachon a accueilli la cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens, à l'occasion de la 20e édition de La Plage aux écrivains, qui s’est tenue les 3 et 4 mai. Les jurés ont choisi l'ouvrage de Pascale Tournier, rédactrice en chef adjointe au service actualité du journal La Vie (groupe Le Monde), qui obtient le titre de lauréat 2025.

Dans son roman, l'autrice narre le destin de François, un haut fonctionnaire du régime de Vichy en pleine Occupation, qui est nommé directeur de l’Économie générale. La même année, il quitte son épouse et son fils pour vivre une passion interdite avec Jeanne, une actrice juive. A-t-il trahi deux fois, son pays et sa famille ?

Jugé sévèrement par les siens, effacé des souvenirs, il ne reste de lui qu’une silhouette floue sur quelques photos anciennes. Des années plus tard, sa petite-fille, confrontée au silence familial, décide de reconstituer son histoire. Dans une quête entre mémoire et oubli, elle découvre un homme déchiré, pris entre devoir, désir et compromission.

