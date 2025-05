Austérité, extrême droite... La “culture en danger” à l'Assemblée nationale

Sarah Legrain, députée La France Insoumise-Nouveau Front Populaire de Paris, est à l'initiative de ce colloque, intitulé « Culture en danger », qui se déroulera à l'Assemblée nationale le 22 mai prochain, au sein de la salle 6217, entre 14h et 20h.

« Coupes budgétaires drastiques, déprogrammation de spectacles, précarisation et menaces sur les emplois artistiques, censure et auto-censure, attaques de l’extrême droite, nombreux sont les dangers auxquels est confrontée la culture », développe la présentation de ce colloque, qui invite à venir échanger pour « dresser les constats et penser l’avenir des arts et de la culture ».

Trois tables rondes sont programmées dans le cadre de l'événement : la première portera sur les coupes des dépenses publiques au niveau de l'État et des collectivités, la deuxième sur le service public de la culture et la reconnaissance du travail artistique, quand la dernière s'intéressera plus particulièrement à l'extrême droitisation des discours et d'une partie de la production, sous l'influence de médias et maisons d'édition détenus par des milliardaires aux idéologies très à droite.

Selon nos informations, l'initiative décentralisée Déborder Bolloré, qui réunit plusieurs dizaines de structures éditoriales autour d'un recueil contre le « libéralisme autoritaire dans le monde du livre », devrait intervenir à l'occasion de cette dernière table ronde.

Outre cette organisation, le colloque réunira des artistes, professionnel·les des secteurs culturels, représentant·es de syndicats et de structures, des élu·es et des chercheur·ses.

