La femme égarée, de Tim Winton, porté à l'écran

Après À l'ouest, rien de nouveau (2022) et Conclave (2024), respectivement adaptés du livre d'Erich Maria Remarque et de Robert Harris, Edward Berger se dirige vers un nouveau texte, qu'il portera à l'écran. Il a cette fois jeté son dévolu sur un roman de l'auteur australien Tim Winton, La femme égarée (The Riders).

L'ouvrage a été publié en version originale en 1994, puis traduit en français par Nadine Gassié en 1997 pour les éditions Rivages.

Fred Scully et sa femme Jennifer ont décidé de quitter l'Australie pour une vie nouvelle en Europe. Ils tombent amoureux d'une vieille maison dans le sud de l'Irlande. Les jours sont longs dans cette maison inconfortable au bas du château de Leap hanté par les cavaliers fantômes, que Scully retape en attendant sa femme et sa fille reparties régler quelques affaires en Australie. Leur retour est annoncé mais, à l'aéroport, Scully ne voit que sa fille Billie. Sa femme a disparu et sa fille est muette. Alors commence pour Scully et Billie une cavale désespérée à travers l'Europe, dans les lieux où ils avaient vécu en famille. Plus la traque avance, plus la disparition de Jennifer est mystérieuse, plus Scully se sent torturé, seul. Billie le sauvera. – Le résumé de l'éditeur pour La femme égarée

À LIRE - Pape ou pas cap ? Conclave, d'après le roman de Robert Harris

Coproduit par Scott Free, la société de Ridley Scott, Nine Hours, celle d'Edward Berger, et Plan B Entertainment, The Riders comptera à son casting Brad Pitt, copropriétaire de cette dernière boîte de production, révèle Deadline.

Le tournage doit démarrer en 2026, à travers l'Europe. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée.

Photographie : Edward Berger, au Festival international du film de Toronto 2024 (Kevin Payravi, Wikimedia Commons)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com