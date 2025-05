La collection Folio Sagesses s’enrichit d’une déclinaison verte

Trois titres ouvrent la collection : Remèdes issus des plantes de jardin de Pline l’Ancien, traduit du latin et annoté par Stéphane Schmitt ; Lettres sur la botanique de Jean-Jacques Rousseau, édition présentée et annotée par Laura El Makki ; « À l’ombre des bois » de George Sand, Recueil forestier, préface, choix et

présentation des textes par Olivier Bara.

Les Remèdes issus des plantes de jardin de Pline l’Ancien, écrivain et naturaliste romain du Ier siècle, sont extraits de son Histoire naturelle. Pline a sans doute rédigé ce catalogue de plantes médicinales avec le plus grand sérieux. Les anciens, grands-mères incluses, avaient des connaissances que nos meilleurs médecins n’ont peut-être pas. Il est possible que certaines recommandations soient exactes.

Je dois avouer ne pas avoir osé tester les posologies, et vous comprendrez pourquoi. Lisez plutôt :

Coloquinte : « Sa chair, avec de l’absinthe et du sel, fait disparaître les douleurs dentaires ; quant à son suc, chauffé avec du vinaigre, il consolide les dents branlantes. »

Radis : « Utiles contre les poisons et combattent ceux des cérastes et des scorpions – on peut manipuler ces animaux sans dommage si l’on s’est frotté les mains avec le radis lui-même ou avec sa graine, et si on pose un radis sur des scorpions, ceux-ci meurent », vous avez l’image ?

Oignons : « Les oignons cultivés soignent l’obscurcissement de la vue par leur odeur même et par le larmoiement qu’ils causent, et plus encore si l’on frotte les yeux avec leur suc », des volontaires ?

Rue : utilisée comme antidote « contre les morsures de serpents, étant donné que les belettes, sur le point de combattre ces derniers, se protègent préalablement en mangeant de la rue », et comme nous ne sommes pas si différents que cela des belettes…

Voici un florilège des remèdes proposés dans ce charmant petit livre. Et songez qu’il n’est pas si courant de rire en lisant Pline l’Ancien.

Dans les Lettres sur la botanique, Jean-Jacques Rousseau échange avec son amie Madame Delessert dans le but d’éveiller la curiosité de la fille de cette dernière. Dans ces huit lettres, le philosophe, passionné sur le tard par les plantes, décrit méticuleusement certaines espèces : « La plume de Rousseau se fait loupe, elle désigne ce qu’un œil nu ou inattentif pourrait manquer. » Les Liliacées, les Crucifère, les Papilionacées et autres, n’auront plus de secrets pour vous.

Enfin, allons « à l’ombre des bois » avec George Sand à travers des extraits de lettres, articles, souvenirs de voyage, contes, etc., bien moins connus que le reste de son œuvre. Elle y entraîne ses lecteurs de Fontainebleau à l’Italie, dialogue avec une nymphe et un ruisseau, et, en 1872, livre une réflexion saisissante : « Partout le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi, la nature s’épuise et l’industrie scientifique ne trouve pas le remède assez vite. Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique ? Mais la forêt vierge va vite aussi et s’épuisera à son tour. Si on n’y prend pas garde, l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement sans cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme. N’en riez pas, ceux qui ont étudié la question n’y songent pas sans épouvante. »

Trois petits livres, un brin farfelus ou terriblement visionnaires, qui ne laissent pas indifférent. Pourquoi l’être humain, censé être l’espèce la plus intelligente, peine-t-il à comprendre qu’il fait partie d’un tout avec la nature — et que sans elle, il n’est plus… il n’est pas ?

Par Audrey Le Roy

