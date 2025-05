Conversation avec Mona Ozouf

Depuis 2019, la revue Zadig s’est imposée comme un observatoire original de la France contemporaine. À travers ses pages, elle explore la richesse des territoires, la diversité des vécus et la complexité des idées qui traversent le pays.

Chaque numéro est une mosaïque de témoignages, d’analyses et de récits qui dessinent ensemble un portrait nuancé, vivant et pluriel de notre société. Comme vous le savez, désormais cette démarche trouve un prolongement naturel dans une collection de livres coéditée avec les éditions Autrement, alliant exigence éditoriale et goût de l’exploration intellectuelle.

Parmi les ouvrages qui incarnent le mieux cet esprit, figure une rencontre précieuse : celle avec Mona Ozouf. Dans ce livre d’entretien, l’historienne revient sur son itinéraire personnel et intellectuel, depuis les paysages de son enfance bretonne jusqu’aux grands débats de notre époque. Elle y parle avec justesse des liens entre mémoire intime et mémoire collective, du rôle de l’école républicaine dans la construction des imaginaires, et de la Révolution française, terrain de réflexion qu’elle n’a jamais cessé de labourer.

Figure incontournable du monde des idées, Mona Ozouf a consacré sa vie à penser l’Histoire. À travers plus de trente ouvrages, elle a éclairé les tensions et les espoirs d’un pays en perpétuelle redéfinition. Son regard sur les mouvements contemporains, comme celui des Gilets jaunes, rappelle combien le passé irrigue le présent.

La collection Zadig-Autrement, en mettant en lumière des voix aussi fines que la sienne, poursuit ainsi sa mission : faire entendre les multiples récits de la France, sans jamais cesser d’en chercher le sens.