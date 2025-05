Prix Evok 2025 : six ouvrages dans la deuxième sélection

Réuni le 28 avril dernier, le jury – composé de vingt et une personnalités du monde des arts, des médias et de l’entreprise – a retenu des ouvrages qui incarnent autant l’excellence littéraire que l’esprit de la saison : liberté, sensibilité, légèreté, mais aussi profondeur.

Le jury 2025 est présidé par trois femmes engagées et passionnées : Tristane Banon, Emmanuelle de Boysson et Anne-Marie Revol. À travers leurs parcours de romancières, journalistes et critiques littéraires, elles insufflent à cette sélection un regard exigeant et résolument contemporain.

Fidèle à son engagement culturel, Evok Collection confirme son rôle de mécène d’une littérature vivante et accessible, en lien direct avec ses valeurs : créativité, transmission et émotion. Dans des lieux d’exception où s’invitent le luxe et l’inspiration – du Nolinski au Brach, de Paris à Madrid – la littérature trouve une scène à sa mesure.

La liste des titres retenus est la suivante :

Tout le bruit du Guéliz de Ruben Barrouk (Albin Michel)

Le lit clos de Sophie Brocas (Mialet - Barrault)

Tout le monde garde son calme de Dimitri Kantcheloff (Finitude)

Impardonnable de Mathieu Menegaux (Grasset)

Ceinture de Céline Robert (Calmann Levy)

Célèbre de Maud Ventura (L’Iconoclaste)

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 16 juin prochain au Brach Paris. Après Éric Chacour en 2024, dont le roman Ce que je sais de toi avait conquis le jury, l’édition 2025 promet un nouveau coup de cœur à glisser dans toutes les valises estivales.

Un extrait de chacune des oeuvres ainsi qu'un résumé est disponible en fin d'article.

Crédits photo © sadiksansvoltaire

