Leïla Slimani jurée... du festival de Cannes

Dans ce jury du 78e Festival de Cannes l'autrice sera également accompagnée de l'Indienne Payal Kapadia, l'actrice italienne Alba Rohrwacher, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi, le Mexicain Carlos Reygadas.

Prix Goncourt 2016 pour Chanson douce — qui avait été par ailleurs adapté en film par Lucie Borleteau —ce n'est pas la première fois que Leïla Slimani s'essaye à l'exercice de juré. Elle fut membre de l'édition 2018 du jury du Festival du cinéma américain de Deauville et présidente du prix du Livre Inter la même année. En 2023, elle est devenue la première écrivaine francophone à présider le Booker Prize.

Habituée à changer d'horizon, elle avait participé cet été à l'élaboration de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Elle est aussi la représentante personnelle d'Emmanuel Macron au Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie.

La romancière n'est pas la première de sa profession à endosser ce rôle. Le Festival de Cannes intègre depuis ses débuts des écrivains à son jury. Le dernier en date est l'écrivain franco-afghan Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008 pour Syngué sabour. Pierre de patience, qu'il avait lui-même adapté au cinéma en 2012.

Dans les premières années du festival, de nombreux auteurs ont même présidé le jury. Parmi eux, André Maurois et Marcel Achard à deux reprise, Maurice Genevoix, Jean Giono, Georges Simenon, Françoise Sagan, Jean Cocteau et Marcel Pagnol — qui ont la double casquette d'écrivain et de réalisateur — ou encore le Japonais Tetsurō Furukaki et le Guatémaltèque Miguel Ángel Asturias.

Une tradition qui s'est perdue puisque le dernier auteur a avoir prix la tête du jury du Festival de Cannes est l'américain William Styron. Depuis, la présidence semble réservée aux professionnels du cinéma.

La littérature sur le tapis rouge

Cette année, Leïla Slimani ne sera pas la seule à porter la littérature sur le tapis rouge cannois. Parmi les films en compétition officielle, ou dans les diverses sélections en marge du Festival, de nombreuses adaptations littéraires seront diffusées.

The History of Sound d'Oliver Hermanus adapte la nouvelle éponyme de Ben Shattuck, explorant le voyage de deux jeunes hommes en 1919 à travers la Nouvelle-Angleterre pour enregistrer des chants folkloriques. La Petite Dernière de Hafsia Herzi transpose le roman autobiographique de Fatima Daas, suivant le parcours d'une jeune femme d'origine algérienne confrontée à son identité sexuelle et religieuse.

Deux Procureurs de Sergueï Loznitsa s'inspire du roman soviétique Dva prokourora de Gueorgui Demidov, offrant un témoignage rare sur la terreur stalinienne. Enfin, Fuori de Mario Martone adapte L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza, qui relate l'incarcération de l'autrice et la solidarité qu'elle découvre en prison.

Hors compétition, d'autres adaptations notables sont présentées. Spike Lee propose Highest 2 Lowest, une nouvelle adaptation du roman Rançon sur un thème mineur d'Ed McBain, déjà transposé par Akira Kurosawa. Yann Gozlan présente Dalloway, une variation autour de Mrs Dalloway de Virginia Woolf, mettant en scène une écrivaine confrontée à une intelligence artificielle.

Dans la section Cannes Première, Alex Lutz adapte Connemara de Nicolas Mathieu, qui explore les thèmes de la réussite sociale et des fractures socio-politiques. Raoul Peck propose Orwell : 2+2=5, un essai cinématographique autour du roman 1984 de George Orwell.

Kirill Serebrennikov adapte La Disparition de Josef Mengele d'Olivier Guez, retraçant la fuite du criminel nazi en Amérique du Sud. Enfin, en Séance Spéciale, Sylvain Chomet présente Marcel et Monsieur Pagnol, une évocation poétique de l’univers de l'écrivain et réalisateur de Provence.

Par Ugo Loumé

