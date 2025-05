Le feu qui manquait au livre triste et noir que j’écrivais pour la sixième fois.

J’en avais fait cinq versions — mon côté laborieux — la découverte progressive d’un livre en train de se faire, qui court-circuite l’idée qu’on s’en faisait, qui décide à votre place, qui vous emmène là où vous ne pensiez pas aller.

C’est là qu’intervient l’éditrice, debout sur les freins, les bras en croix, quatre ans déjà il fallait que j’arrête, elle était inquiète, ça va vous tuer ce truc.

J’étais largué je me faisais écrire par mon roman.

Mais.

Encore un effort, quelques mois — tiens, mes enfants ont grandi — je grattais dans le côté, raclais l’humain pur, ce qu’on tait normalement : je livrais l’animal-boule et ses 500 pages noires et denses à l’éditrice, ravie que je ne l’ai pas écoutée.

On y était.

Mais.

Peut-être qu’il fallait — la direction générale sort de son bureau — avant de publier celui-là, qui est très bien ça n’est pas la question, un livre plus doux, un plus solaire, quelque chose qui ne finisse pas par vous clouer au tableau des dingues : il écrit des folies, des noirceurs, quelle fatigue.

Je dormais deux jours et puis je convenais que la direction avait raison.

J’avais écrit un texte lors d’une résidence à la villa Marguerite Yourcenar (Gracq a une maison, Yourcenar, une villa, c’est comme ça).

Je l’avais fait comme Dubois, huit pages par jour — quelqu’un a des nouvelles de Dubois — sur un mois pour conjurer l’angoisse d’être assis face à un sublime parc, dix heures par jour, avec pour seule mission produire quelque chose.

Allez, crée bordel, qu’est-ce que tu fous ?

J’aime écrire pleine vie, coincé entre Pythagore et un Zoom ; les résidences, ça n’est pas fait pour moi.

Je le relisais ce texte, imparfait mais l’essentiel était là.

Je le reprenais, vite et fluide. L’antithèse de l’autre lent et collant, poisse et plomb.

Et voilà la Fabrique des Timidités, un roman construit sur de la réalité, sur du vécu oublié, digéré et recraché.

La fiction comme un réel qui a réussi.

C’était bien, réinventer, organiser, trahir et n’être fidèle qu’à la sensation. Qu’à la justesse.

L’histoire d’un gamin de 17 ans qui découvre le travail, l’amour, l’écriture.

Qui utilise un amour maladroit et contrarié pour écrire.

Qui cherche sa place dans le groupe, un récit sur 5 étés, (mieux que Costa et Mathieu) constitué d’oublis plus que de souvenirs.

Saint-Jean-de-Monts, les étés, vendeur plagiste, l’ambre solaire, la bière bon marché, les shorts et les cris sur le remblai, goudron mou, le béton partout, la mer au bout, le sable fin et les parties de foot.

Anne, l’amoureuse sadique qui le tient à distance, la seule qui compte, l’élan qu’elle demande, les autres qui sont là, qu’il embrasse mais rien n’y fait.

Il y a forcément du sombre dans ces Timidités,

on ne se refait pas,

de la douceur aussi,

on évolue.

Les timidités, ce sont ces espaces de quelques centimètres que certains arbres laissent entre eux.

Ils ne se touchent pas, jamais.

Comme Anne et le narrateur, une version reconstruite de moi à l’âge de ma fille — ils ont poussé,

oui, les enfants, comme on relève la tête.

Voilà ce que j’avais dans ces 280 pages :

une touche d’enfance et les adolescences.

Une part de combat : trouver sa place et les douceurs.

Le feu qui manquait au livre triste et noir que j’écrivais pour la sixième fois.

Armé de ces nouvelles braises, je l’ai réouvert ce manuscrit lourd comme une épaule de veau, j’ai posé mon stylo à plat, à nous deux la septième version.

À nous deux, Rigaut Jacques.

Christophe Perruchas

Christophe Perruchas est né en 1972 à Nantes. Directeur de création, il a travaillé dans quelques grandes agences de publicité parisiennes. Il a également ouvert des épiceries et un restaurant avec trois amis. Il est aussi papa et allergique au pollen de platane.

Après un premier roman publié en 2020, Sept gingembres, finaliste du prix de Flore, paraît en 2021 Revenir fils, numéro 1 du palmarès des Explorateurs de la rentrée littéraire de la fondation Orange.

