Le programme complet du festival Oh les beaux jours !

À travers près de 80 propositions gratuites ou accessibles à bas prix, l'événement mise sur la diversité des formats comme (lectures musicales, performances, entretiens, ateliers ou conférences-spectacles) pour attirer un large public.

Organisé dans une dizaine de lieux emblématiques de la ville (Mucem, La Criée, bibliothèque de l’Alcazar, château d’If...), le festival accueille cette année plus de 130 invités, qu'ils soient écrivains, musiciens, comédiens, chercheurs, tous autour de sept grands parcours thématiques : « Notre époque », « En finir avec la violence », « Retour à la vie », « Enfances perdues », « Amitiés & compagnie », « Vers l’Amérique » et « La règle du Je ».

La programmation accorde également une place significative à la jeunesse et à la découverte d’univers singuliers via des « grands entretiens » avec des figures de la scène littéraire contemporaine : Marie-Hélène Lafon, Susie Morgenstern, Paul B. Preciado, Zeruya Shalev, ainsi qu’un hommage à Françoise Sagan. Ces moments privilégiés, nourris de lectures, de témoignages et d’images d’archives, permettent d’entrer dans l’intimité créative des auteurs.

Plusieurs prix littéraires rythmeront également la semaine : le Prix littéraire du Barreau de Marseille, le prix des collégiens « Des nouvelles », ainsi que le Prix Écriture et création-Robert Fouchet.

Parmi les temps forts, on note des performances collectives, des concerts dessinés (notamment celui de clôture avec Voyou et Pedrosa), des DJ sets d’écrivains, et des collaborations inédites entre artistes et auteurs, comme celle entre Barbara Hendricks et Christiane Taubira.

Avec plus de 14 000 spectateurs recensés lors de l’édition précédente, Oh les beaux jours ! confirme sa volonté de faire vibrer la littérature au rythme du monde, en l’inscrivant dans une dynamique vivante, exigeante et résolument transversale.

Retrouvez le programme du festival ci-dessous :

Crédits illustrations : Oh les beaux jours !

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com