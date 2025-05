Virginia Tangvald, lauréate du Prix Pampelonne Ramatuelle 2025

Le Prix Pampelonne Ramatuelle, qui récompense « une biographie, une autobiographie ou le récit d’un grand destin » revient, pour son édition 2025, à Virginia Tangvald pour son ouvrage Les enfants du large, paru en août 2024.

Virginia a vu le jour à bord du bateau construit par son père, Peter Tangvald, célèbre aventurier ayant fait plusieurs fois le tour du monde. De lui, elle n'a aucun souvenir : sa mère s'est enfuie avec elle bébé, avant que son père périsse dans un naufrage qui prendra aussi la vie de sa sœur. Seul survivant, son frère continuera à naviguer jusqu'à disparaître à son tour en mer. De cette histoire de liberté à tout prix, d'errance et de perte, Virginia rassemble les pièces éparpillées sur les quatre océans dans un premier roman sidérant. – Le résumé de l'éditeur pour Les enfants du large

« Pour la quatrième édition du Prix Pampelonne Ramatuelle, le choix n'a pas été simple tant la sélection était belle et riche. Il s'agit de mettre en lumière une biographie ou un grand récit de vie. L'histoire racontée par Virginia Tangvald ne peut que bouleverser par sa puissance et son vertige », souligne David Foenkinos, président du jury.

Il poursuit : « L’auteure part à la recherche d'un père à la fois génial et monstrueux. Avec elle, dans une plongée fiévreuse, nous recomposons un passé composé d'ombres. C'est un livre qui secoue par son sujet, et bouleverse par son enjeu émotionnel : celui de tenter de trouver une forme de réparation à l'indicible. »

Le Prix, doté de 5000 €, par la Mairie de Ramatuelle, sera remis à Virginia Tangvald par Roland Bruno, maire de Ramatuelle, et l’ensemble des jurés, le samedi 7 juin lors d’un dîner dans le vignoble du partenaire de la récompense, Fondugues-Pradugues.

La lauréate et les trois auteurs finalistes, Guillaume Perilhou, Carine Hazan et Étienne Kern, seront invités par l'association du Festival et du Prix Pampelonne Ramatuelle lors du festival à venir, les 7, 8 et 9 juin 2025, « pour célébrer la littérature en allant à la rencontre du public ramatuellois et de ses environs ».

En 2024, le prix avait salué Tatiana de Rosnay pour Poussière blonde, édité chez Albin Michel

Par Antoine Oury

