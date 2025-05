L’auteur d’une enquête sur la DGSI, Alex Jordanov, sera jugé

La décision finale sur l’éventualité d’un procès pour des faits s’étalant entre 2015 et 2022 revient désormais à la juge d’instruction en charge du dossier.

Dans les réquisitions consultées par l’AFP, la procureure décrit certaines données recueillies par le journaliste comme étant « très sensibles ». Elle indique également qu’il se serait « présenté comme une oreille attentive » auprès d’anciens fonctionnaires « fragiles et en proie à un fort ressentiment envers leur ancienne administration ».

L’un des conseils de l'auteur, Me Marie Cornanguer, a fait valoir : « Sans possibilité d’accéder ou de contrôler l’existence d’une décision de classification préalable, l’infraction de violation du secret de la défense nationale est un angle mort des droits de la défense. »

Me William Bourdon, autre avocat du journaliste, a estimé pour sa part que « cette procédure aussi contestable que fragile juridiquement doit conduire à une relaxe ». Et d’ajouter : « Son seul objectif est d’intimider de potentielles sources au sein des services français et de les dissuader d’informer des journalistes. »

Une procédure fortement contestée

Le 23 avril 2019, les éditions Nouveau Monde publiaient cette enquête fouillée sur les coulisses de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Ce travail, fruit de deux années d’enquête, s’appuie notamment sur des témoignages d’agents toujours en poste et détaille les méthodes et les actions de ce service de renseignement dans la lutte contre le terrorisme.

Dès 2020, le livre attire l’attention des autorités. À la suite d’une plainte déposée par la DGSI, l'auteur est convoqué par la brigade criminelle de la police judiciaire (BRDA) pour un entretien sans contrainte, au cours duquel les enquêteurs lui demandent de révéler ses sources. Il refuse, invoquant la protection du secret des sources journalistiques. Ce refus, comme l’ensemble de l’affaire, soulève de nombreuses inquiétudes quant à la liberté d’informer.

Le 22 juin 2022, il est placé en garde à vue au siège de la DGSI à Levallois-Perret, en même temps que plusieurs policiers, anciens et actuels membres du service. Le domicile du journaliste est perquisitionné. Il est ensuite mis en examen pour « compromission du secret de la défense nationale », « recel de violation du secret professionnel », « recel de violation du secret de l’instruction », ainsi que pour « révélation d’information permettant l’identification d’une source ».

L’un des deux anciens policiers identifiés comme sources présumées par l’enquête, Malik Naït-Liman, est également poursuivi. Il est soupçonné d’avoir transmis au journaliste des documents confidentiels, dont certains classés secret-défense. Son avocat, Me Vincent Brengarth, défend son client : « La justice doit entendre qu’il est un ancien serviteur opérationnel de l’État, malmené par son institution, qui n’a jamais cherché à compromettre le moindre secret. » Et de continuer : « C’est une inversion des rôles aussi vexatoire qu’injuste. »

Le 27 septembre 2023, lors d’une audience devant la chambre de l’instruction, Me William Bourdon avait dénoncé une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et par l’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Mais dans une décision rendue le 25 octobre, la cour d’appel de Paris avait rejeté les arguments de la défense et confirmé la poursuite des investigations, suivant l’avis du parquet général. Elle estime que les atteintes aux sources journalistiques sont justifiées par un « impératif prépondérant d’intérêt public » en lien avec « la préservation du secret de la défense nationale et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».

La mise en examen du journaliste reposait, selon les juges, sur des éléments concrets : « Des témoignages recueillis, des objets saisis lors de perquisitions, des données bancaires et téléphoniques, ainsi que des enregistrements audio retrouvés sur le dictaphone de Malik Naït-Liman. » L’enquête s’est notamment appuyée sur un cahier de notes qu’Alex Jordanov aurait égaré à Paris en 2016, et qui aurait permis aux enquêteurs de remonter la chaîne d’information.

Dès 2020, son éditeur Yannick Dehée s’était alarmé de la tournure judiciaire prise par l’affaire, soulignant : « Il y a tout lieu d’être préoccupé si, dans la France actuelle, on use, à l’égard des journalistes enquêtant sur les éventuels dysfonctionnements de l’État, de moyens d’action qui semblaient jusqu’ici réservés aux terroristes. »

Dans une lettre adressée aux libraires le 28 juin 2022, après la garde à vue de Jordanov, l’éditeur appelait à la solidarité avec le journaliste et rappelait que les éditions Nouveau Monde avaient publié, ces quinze dernières années, de nombreux ouvrages sur le renseignement, parfois en partenariat avec des institutions publiques.

Il ajoutait : « Si on nous avait signalé des passages problématiques, nous les aurions retirés de nous-mêmes. » Yannick Dehée assurait que le contenu du livre avait été minutieusement relu et amendé par des experts en renseignement, entraînant des « coupes et micro-coupes de passages croustillants ».

Le Canard Enchaîné rapportait qu’au cours de l’interrogatoire, les enquêteurs portaient des cagoules et que le journaliste n’avait eu droit qu’à une seule douche, au second jour, et pour seule toilette, un rouleau de papier. Les policiers auraient justifié ce dispositif en affirmant qu’ils pensaient avoir affaire à « quelqu’un de dangereux ».

Le journaliste de 65 ans a reçu le soutien de plusieurs organisations, dont Reporters sans frontières, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et l’Association confraternelle de la presse judiciaire.

Une reconnaissance ironique et des précédents judiciaires

Ironie du sort : en janvier 2021, Alex Jordanov figurait parmi les finalistes d’un prix de l’essai décerné par l’Académie du Renseignement, institution créée en 2010 par décision de Matignon. Le prix avait finalement été attribué à Andreï Kozovoï pour Les services secrets russes. Des tsars à Poutine (Tallandier).

Toujours selon Le Canard Enchaîné, Alex Jordanov aurait reçu, pour l’un de ses précédents livres, une note manuscrite de Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement intérieur (2008-2012), aujourd’hui impliqué dans plusieurs affaires judiciaires. Ce dernier lui écrivait : « À mon cher Alex, à toi qui cherches toujours la vérité. »

Enfin, cette affaire rappelle d’autres contentieux judiciaires autour de livres sur les services secrets français. En mars 2020, Mediapart rappelait que les deux seuls ouvrages exclusivement consacrés à la DGSI – Les guerres de l’ombre de la DGSI et L’Espion du président (Robert Laffont, 2012) – avaient tous deux entraîné des poursuites.

Le 17 septembre 2015, la cour d’appel de Paris avait condamné les auteurs et l’éditeur de L’Espion du président à une amende avec sursis de 2000 €, ainsi qu’à verser un euro symbolique à cinq membres du service qui avaient été nommément cités. Cet ouvrage portait également sur Bernard Squarcini, alors à la tête de la DCRI, prédécesseur de la DGSI.

Crédits photo : Nouveau Monde Éditions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com