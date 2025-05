L’édition qui vient est participative et inclusive

Cet hiver, les étudiant·es du Master 2 Création éditoriale de Sorbonne Université – Asfored avaient présenté les Éditions à la renverse aux lecteur·ices d’ActuaLitté en partenariat avec l’association Effervescence.

En juin, sous le titre Mégafaune. Relire et réécrire la fable, cette maison d’édition éphémère convie trente auteurs et autrices à détourner l’œuvre de dix fabulistes du passé proche ou lointain, dans un recueil richement illustré qui mêlera ces deux corpus.

Un financement participatif pour un ouvrage collaboratif

Le projet réunit une cinquantaine d’auteur·ices et presque le double d’intervenant·es, de la conception éditoriale à la diffusion en librairie : trente étudiant·es-éditeur·ices, l’association Effervescence, l’équipe pédagogique composée de professionnel·les de l’édition et de nombreux partenaires du secteur. La maison d’édition peut également compter sur le soutien de sa marraine, Olivia Rosenthal.

L’écrivaine et performeuse livre dans Mégafaune un entretien inédit qui interroge la notion de réécriture et la faune qui peuple nos livres. Ce maillage dense de personnes impliquées constitue un précieux atout pour relayer la grande campagne de financement participatif ouverte jusqu’au 15 mai à minuit. Un élan bienvenu pour ce projet étudiant d’envergure : rémunération des auteurs, création graphique, impression, diffusion… Les postes de dépense ne manquent pas, et les contributions de particuliers sont leur première source de financement.

La cagnotte Ulule permet à toutes les bourses de soutenir le projet, de 1 € (la Fourmi solidaire) à 50 € et plus (le Lion majestueux), en échange de contreparties (le livre, des cartes postales et marque-pages) préparées avec soin. Et pour garder le cap sur le collectif : les participations individuelles débloquent des paliers communs, qui se répercutent sur l’ensemble des contributeurs.

Dès 125 % de l’objectif, un tirage au sort permettant de remporter des billets pour des expositions et des livres sur le thème de l’animal est lancé. Au-delà de 150 %, une partie des fonds collectés est reversée à l’APSAS, association qui défend les sans-voix de la faune sauvage partout en France. Soutenir cette association est désormais leur objectif, alors que la campagne a déjà récolté plus de 7000 €.

Un financement participatif pour un ouvrage qui voit le jour précisément parce qu’il s’inscrit dans une dynamique collaborative : cinquante auteur·ices, un collectif de trente étudiant·es qui travaillent main dans la main, une équipe de collaborateur·ices, dont l’illustrateur Mathieu Pauget et le studio graphique Lisa Sturacci, et des prestataires choisis avec conscience : un imprimeur français, Média Graphic à Rennes, et un papetier italien, Fedrigoni.

Tout un écosystème porté par un même objectif : se solidariser autour de la nouvelle création littéraire et éditoriale. Et pour les apprenti·es éditeur·ices, les pratiques éditoriales contemporaines se doivent d’agir pour plus d’inclusivité.

Inclusivité : du travail éditorial…

Une politique d’accessibilité qui repose sur la diffusion, mais qui a aussi guidé le travail éditorial lui-même. Explorer le genre de la fable, objet littéraire universel s’il en est, s’inscrit dans cette volonté d’inclusion.

Tout comme le choix de faire se côtoyer, dans un seul et même objet, patrimoine littéraire et artistique et création contemporaine. Livre « tête-bêche » sans début ni fin, ce recueil foisonnant a été conçu comme un objet pop, exigeant mais facile d’accès, pour tirer la fable hors de l’imaginaire scolaire qui trop souvent la confine.

La sélection de 20 fables « classiques », iconiques ou méconnues, de tous pays et époques, donne à redécouvrir une forme ludique, maligne, parfois grave, souvent drôle, et son extraordinaire diversité, mais aussi son fort potentiel subversif. Inédites, incisives, émouvantes ou déjantées, les 30 réécritures connectent la fable animalière aux enjeux sociopolitiques contemporains (écologie, lutte contre les discriminations sexistes et racistes, désinformation…).

Côté iconographie, les 21 illustrations vivifiantes de Mathieu Pauget viennent restituer la fraîcheur intacte des textes du passé, et 19 gravures anciennes dépoussiérées, dialoguer avec les textes d’aujourd’hui. Tout cela afin de rendre sensible à Mégafaune le public le plus large possible.

… à la diffusion

En matière de diffusion, les éditions ont travaillé à une soirée de lancement gratuite et ouverte à tous·tes sur inscription, prévue le 4 juin à l’Académie du Climat à Paris. Au programme : présentation de l’ouvrage et de la maison, lectures collectives, exposition et vente d’œuvres originales de Mathieu Pauget à prix solidaire, dédicaces, mais aussi débat citoyen sur les enjeux croisés de l’édition et de l’écologie.

L’occasion également de convier des journalistes et libraires ami·es, présents ou futurs, dont le soutien sera fondamental, l’ouvrage étant entièrement auto-diffusé. Un modèle qui, s’il présente des avantages, reste fragile : ici comme toujours, la solidarité est la clé !

Mais ce n’est pas tout : grâce au soutien financier de la Commission CVEC « Initiatives étudiantes » de la faculté des Lettres de Sorbonne Université, les éditeur·ices ont élaboré un dispositif solidaire de livres suspendus pour les étudiant·es boursier·es, permettant à cinquante d’entre elles et eux de se procurer le livre gratuitement, sur tirage au sort (inscription ici).

Plusieurs exemplaires du livre ont également vocation à être mis gratuitement à disposition de la communauté étudiante dans des lieux clés comme la Maison des initiatives étudiantes et les bibliothèques.

Soutenez-les !

Vous l’aurez compris, les Éditions à la renverse embrassent la volonté de favoriser une création éditoriale ouverte, politique et ambitieuse. Alors, foncez les soutenir pour cette dernière ligne droite ! En apportant votre contribution à la cagnotte ou en la diffusant autour de vous, mais aussi en partageant cet article, en suivant la maison sur les réseaux sociaux, en parlant du projet à vos ami·es libraires et journalistes (qui peuvent leur écrire à diffusion.alarenverse@gmail.com), ou encore en venant discuter de l’édition de demain à la soirée de lancement. Rendez-vous le 4 juin à l’Académie du Climat !

Crédits photo : les Éditions à la renverse

