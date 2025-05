Toujours le Nord, oeuvre vertigineuse aux confins de l'Arctique

Isobel, ingénieure en informatique, embarque à bord d’un navire d’exploration pétrolière dans l’Arctique. Alors que la tension monte avec des militants écologistes opposés au forage, un événement mystérieux frappe l’équipage, bouleversant le cours de la mission.

Vingt ans plus tard, dans une Écosse transformée par les bouleversements climatiques et submergée par l’arrivée de réfugiés, Isobel tente de survivre dans un monde en ruine. Lorsqu’un ancien collègue la contacte au sujet de son passé, elle est entraînée dans une quête étrange au sein d’un centre de recherche isolé, où une découverte liée à sa mission pourrait remettre en question les lois du temps et de la réalité.

« Nous sommes les représentants des Nations désunies, voguant sur l’océan. Nos différentes nationalités composent une sorte de layer cake, peu appétissant, en train de flotter. »

Toujours le Nord est un roman hybride, entre science-fiction, aventure naturaliste, thriller psychologique et réflexion sur l’effondrement du monde. L’autrice aborde une narration non linéaire qui morcelle le récit entre un présent apocalyptique et flashbacks de la mission en Arctique vingt ans auparavant.

Cette structure offre une expérience de lecture singulière où notre imaginaire est sollicité pour combler les pans laissés volontairement béants par l’autrice. Ce n’est pas une histoire que l’on lit passivement. C’est une expérience sensorielle, déroutante, dans laquelle l’espace, le temps et même la mémoire nous glissent entre les doigts.

Certains y verront de la frustration, d’autres un geste narratif audacieux. Ce qui est certain, c’est que l’autrice réussit à capturer une vérité dérangeante : l’effondrement n’est pas toujours spectaculaire. Il peut être lent, intérieur, insidieux.

« Il n’y a pas de point unique dans le temps qui garantirait que tout ce gâchis ne se reproduise pas. Remontez les aiguilles d’une horloge, laissez-les filer et elles finiront par vous rattraper. Peu importe la vitesse à laquelle vous courez. »

L’écriture de Vicki Jarrett est dense, mais précise. Le style alterne entre descriptions sensorielles qui nous font ressentir la piqûre mordante du froid et des passages plus oniriques laissant l’esprit dans une confusion nébuleuse, à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar.

Voici un récit qui respire, qui tangue, qui impose son propre rythme. C’est une œuvre lucide, poétique, intransigeante. La fin est brutale, elle déstabilise et provoque un sentiment incommode d’inassouvi, comme si le texte restait en suspens.

Toujours le nord n’est pas un roman de confort. C’est un texte qui bouscule, qui dérange et qui laisse une empreinte durable. Vicki Jarrett y développe une voix singulière, capable de mêler la rigueur du réel à l’ouverture vertigineuse de la science-fiction.

Une œuvre importante, à lire lentement, comme on avance dans le brouillard, sans tout comprendre, mais en sachant que quelque chose d’essentiel nous attend au bout du chemin.

Par Anne-Charlotte Mariette

