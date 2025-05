Prix Le Goût des sciences 2025 : découvrir les sciences autrement

Cette année, Le Goût des sciences célèbre la vie sous toutes ses formes, des micro-organismes aux végétaux, des cétacés aux insectes. Les sélections ont pour vocation de diffuser les savoirs semble aller de soi. Parcourons ensemble les titres retenus pour concourir dans le cadre de cette 16e édition.

Pour les organisateurs, aborder la biodiversité, c’est éveiller les consciences, dès l’enfance, à la nécessité urgente de préserver les écosystèmes, leurs habitats et les espèces qu’ils abritent. Réchauffement climatique, modifications induites par l’activité humaine, exploitation intensive des ressources… Autant de menaces majeures qui pèsent sur les formes de vie animales et végétales – et, par ricochet, sur l’humanité elle-même. Plantes, animaux, microbes : tous s’expriment, à leur manière, dans cette 16e édition.

À la rencontre du vivant. Le grand livre de la biodiversité, de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak Muséum national d’Histoire naturelle.

À la rencontre du vivant, de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak, met en images une recherche collective du Muséum national d’Histoire naturelle. L’ouvrage explore divers écosystèmes pour sensibiliser à l’urgence de préserver une biodiversité en déclin, encore largement méconnue, et appelle à une mobilisation citoyenne.

Les mondes du dessous. Curiosités sous-marines, de Théo Drieu et Manon Berardi, Belin

Les mondes du dessous, de Manon Berardi et Théo Drieu, explore les mystères des fonds marins à travers 200 pages d’anecdotes étonnantes et accessibles, mêlant science, curiosité et humour.

Abysses. Exploration d’un nouveau monde, de Fleur Daugey et Sande Thommen, Actes Sud Jeunesse

Dans Abysses, Fleur Daugey et Sande Thommen plongent le lecteur au cœur des profondeurs océaniques peuplées de créatures aussi étranges qu’attachantes, dans un univers encore largement méconnu.

Cétacés, d'Amandine Delaunay, La Martinière Jeunesse

Dans Cétacés, Amandine Delaunay explore l’intelligence, les comportements et les menaces pesant sur dauphins, orques et cachalots, dans un ouvrage illustré mêlant science et sensibilité.

Insectes. Le grand livre du minuscule, de Cyrille Hurel, Delachaux et Niestlé Jeunesse

Insectes de Cyrille Hurel valorise les incroyables capacités des insectes et déconstruit les préjugés pour rappeler leur rôle essentiel dans la biodiversité.

Insectes autour de nous, d'Emmanuelle Kecir-Lepetit et Léa Maupetit, Gallimard Jeunesse

Dans le même esprit, cet ouvrage rappelle que ces petits invertébrés, dotés de six pattes, d’une paire d’antennes et d’un corps en trois segments, sont omniprésents. Ils volent, rampent, sautent ou creusent autour de nous, tout en jouant un rôle déterminant dans le maintien de la biodiversité. Un chiffre pour en attester : sept animaux sur dix sont… des insectes.

La vie mystérieuse des rats, de Sophie Humann et Sébastien Mourrain, Actes Sud Jeunesse

Victimes d’un « délit de sale gueule », les rats sont généralement mal perçus. La vie mystérieuse des rats de Sophie Humann et Sébastien Mourrain pose une question directe : « Pourquoi les déteste-t-on ? » Ce documentaire, accessible et solidement documenté, s’attache à y répondre avec nuance et clarté. Le tout sans ennuyer les jeunes lecteurs, bien au contraire.

Monstres en fleurs, de Claire Le Men, Helvetiq

Dans Monstres en fleurs, Claire Le Men transforme les plantes familières en créatures imaginaires, mêlant humour, poésie et savoir botanique.

Plantes fabuleuses, de Véronique Barrau et Mélissa Faidherbe, Éditions Grenouille

Dans Plantes fabuleuses, Véronique Barrau et Mélissa Faidherbe rendent hommage à plus de 90 espèces végétales capables de véritables exploits : certaines se déplacent, d’autres imitent des insectes, exhalent des parfums de putréfaction pour attirer leurs pollinisateurs ou communiquent entre elles face au danger. À travers des illustrations superbes, ce livre met en lumière l’ingéniosité du vivant végétal, entre camouflage, séduction, et défense silencieuse.

Microbes sans frontières, de Philippe Sansonetti, Odile Jacob

Dans Microbes sans frontières, Philippe Sansonetti montre que les microbes, bien que menaçants, sont essentiels aux équilibres planétaires, et plaide pour une approche globale de la santé face aux défis sanitaires contemporains.

La révolution des microbiomes, de Christian Bréchot et Emmanuel Roux, Odile Jacob

Christian Bréchot et Emmanuel Roux montrent que les bactéries sont des alliées clés pour la santé et l’environnement, et appellent à une gestion globale et intégrée des microbiomes.

Aventurières de la mer, d'Antoine Clément, Clémentine Moulin et Anne Smith, Éditions Ouest-France

D’abord conçu comme un podcast par Antoine Clément et Clémentine Moulin – cheffe des opérations à la fondation Tara Océan – Aventurières de la mer est devenu un roman graphique sous le pinceau d’Anne Smith. L’ouvrage dresse les portraits de huit femmes âgées de 25 à 80 ans, engagées dans la recherche scientifique marine et sillonnant toutes les mers du globe. Méditerranée, Arctique, navires scientifiques comme l’Atalante, l’Astrolabe, ou encore la goélette Tara : ces femmes explorent, étudient et racontent l’océan. Un récit d’aventure scientifique au féminin.

Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton, d'Antoine Houlou-Garcia, Albin Michel

Antoine Houlou-Garcia y démonte les fausses anecdotes scientifiques et invite à une lecture critique de l’histoire des sciences.

Horizons climatiques. Rencontre avec 9 scientifiques du GIEC, d'Iris-Amata Dion et Xavier Henrion (Glénat)

Horizons climatiques d’Iris-Amata Dion et Xavier Henrion vulgarise les rapports du GIEC à travers les récits de neuf scientifiques, et appelle à une mobilisation citoyenne face à l’urgence climatique.

Dans les pantoufles de Darwin, de Camille Van Belle et Adrien Miqueu, Alisio Dans les pantoufles de

l'oeuvre retrace avec humour et rigueur la vie du naturaliste à travers un récit graphique fondé sur sa vaste correspondance.

Pi & compagnie

Les sciences abordées dans la sélection du Goût des sciences incluent également les mathématiques et l’intelligence artificielle, deux domaines étroitement liés. Ces thématiques en perpétuelle évolution ouvrent la voie à une réflexion essentielle : construire une science plus inclusive, équitable et bénéfique pour l’ensemble de la société.

Matheuses. Les filles, avenir des mathématiques, de Clémence Perronnet, Claire Marc et Olga Paris-Romaskevich, CNRS Éditions

Matheuses explore les inégalités filles-garçons en mathématiques à travers une enquête croisée entre sociologie, pédagogie et féminisme, et propose des pistes concrètes pour encourager les vocations féminines.

La dictature des algorithmes. Une transition numérique démocratique est possible, de Lê Nguyên Hoang et Jean-Lou Fourquet, Tallandier

La dictature des algorithmes dénonce l’impact des IA de recommandation sur la démocratie et la santé mentale, et propose des alternatives pour un numérique plus éthique.

Sélection Jeunesse – Comprendre l’IA et les mathématiques autrement

C’est (pas) moi, c’est l’IA, de Didier Roy et Pierre-Yves Oudeyer, Nathan

Destiné aux adolescents et à leurs parents, C’est (pas) moi, c’est l’IA est un guide ludique et bienveillant pour découvrir les bases de l’intelligence artificielle : son fonctionnement, ses usages, ses possibilités créatives… mais aussi ses risques. L’ouvrage alerte sur les dangers liés aux fausses informations, aux deepfakes ou à la perte de contrôle, tout en incitant à une utilisation éclairée et responsable.

Conte tout droit, de Marie Lhuissier et Elis Tamula, Les Tardigrades

Dans ce conte mathématique signé Marie Lhuissier, formée à l’ENS Lyon et docteure en diffusion mathématique, on découvre le royaume du Roi Tout Droit, où tout doit suivre une ligne droite, sans ronds ni spirales. Deux enfants aux rêves sinueux vont bousculer cet ordre établi, jouant avec les règles pour les contourner sans se mettre en danger. Porté par les illustrations d’Elis Tamula, ce récit poétique défend la liberté de penser, d’imaginer et… de dévier.

Au cœur de ton cerveau, de Sophie Blitman et Camille Ferrari, Actes Sud Jeunesse

Comment fonctionne le cerveau ? Peut-on en améliorer les performances ? Et que se passe-t-il avec l’âge ? Dans Au cœur de ton cerveau, Sophie Blitman et Camille Ferrari proposent un documentaire vivant et abondamment illustré pour répondre à ces questions, à hauteur d’enfant.

Quelques données étonnantes :

– 300 à 500 km/h : la vitesse de propagation de l’information dans le corps humain ;

– 1 à 2 m² : la surface que couvrirait le cortex s’il était déplié ;

– 200 millions de neurones : c’est ce que contient… notre ventre.

Sentir. Comment les odeurs agissent sur notre cerveau, de Hirac Gurden, Les Arènes

Dans Sentir, Hirac Gurden explore l’importance de l’odorat, sa mémoire, ses fonctions sociales et ses troubles, en lien avec la recherche et la rééducation olfactive.

Neuromania. Le vrai du faux sur votre cerveau, d'Albert Moukheiber, Allary Éditions

Dans Neuromania, Albert Moukheiber démonte les idées reçues sur le cerveau et plaide pour une approche rigoureuse, contextualisée et accessible des neurosciences.

Dans le cerveau de…, de Sylvie Chokron, Les Presses de la Cité

Que se passe-t-il dans le cerveau d’un astronaute ? D’un philanthrope ? D’un parfumeur ? Dans Dans le cerveau de…, la neuropsychologue Sylvie Chokron nous invite à explorer les singularités cognitives de personnalités issues de milieux très variés : journaliste de guerre, aiguilleur du ciel, musicien de génie, traductrice renommée… Parmi les figures interrogées : François Saltiel, André Manoukian, Perla Servan-Schreiber… Un voyage captivant au cœur de la diversité cérébrale humaine.

Destination évolution

La sélection du Goût des sciences accorde également une large place aux sciences de la Terre, à la géologie et à l’évolution, en particulier à travers plusieurs ouvrages jeunesse :

– Les minéraux, Camille Magrey et Fanny Le Bagousse (Éditions Fleurus)

– Les Dinosaures racontés aux enfants, Anne Jankéliowitch et Delphine Chedru (La Martinière Jeunesse)

– Des animaux plein la tête. Animaux et humains à la préhistoire, Lucas Pacotte, Clothilde Chamussy et Éric Feres (Actes Sud Jeunesse)

Rapta. Le dinosaure qui pouvait voler, de Jean-Baptiste de Panafieu et Adrienne Barman, Delachaux et Niestlé Jeunesse

Rapta mêle fiction et science pour initier les jeunes lecteurs à l’évolution, à travers l’histoire d’un dinosaure à plumes, illustrée par Adrienne Barman.

Incroyables métamorphoses, de Sophie Blitman et Marlène Normand, Nathan

Incroyables métamorphoses illustre en BD 11 transformations animales, montrant leur rôle clé dans l’évolution, la survie et l’adaptation au climat.

Et aussi…

La sélection comprend également des ouvrages de référence déjà évoqués :

– Dans les pantoufles de Darwin de Camille Van Belle et Adrien Miqueu, Alisio,

– Les dinosaures du paradis, bande dessinée paléontologique de Mazan, Futuropolis,

– Nos mondes perdus de Marion Montaigne, Dargaud,

– et la série "à la plage, dans un transat" avec Néandertal à la plage. Nos frères disparus dans un transat de Silvana Condemi et Jean-François Mondot (Dunod).

