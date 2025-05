Paris : des cours sur Émile Zola et Jane Austen dans un café branché

Coffee-shop aux allures à la mode le jour — bois chaud, éclairage calibré, livres sur les étagères, expresso et cappuccino savoureux — et salle de cours le soir. Off-campus invite chaque semaine des universitaires et spécialistes de divers sujets. D'une durée d'1h30, les cours sont ouverts à tous, sans prérequis nécessaire, pour un prix de 29 € la séance.

Côté littérature, on retrouve le lundi 5 mai un cours sur Jane Austen, par Frédéric Ogée, spécialiste de la culture britannique du XVIIIe siècle et professeur à l'Université Paris Cité et l'École du Louvre. Le cours se penchera sur L'Abbaye de Northanger, premier roman inachevé de l'autrice.

Vous connaissez probablement Jane Austen pour ses classiques romantiques tels que Orgueil et Préjugés ou Emma — mais saviez-vous que son tout premier roman achevé, L'Abbaye de Northanger, est en réalité une parodie gothique ? Ce récit original et mystérieux révèle une facette méconnue de l’autrice ! Rejoignez Frédéric Ogée, spécialiste de la littérature et de l’art anglais, pour un voyage ludique et éclairant au cœur de l’une de ses œuvres les plus audacieuses. Dans ce cours, entièrement dispensé en anglais, nous explorerons en quoi Northanger Abbey constitue un texte charnière dans la carrière d’Austen. Écrit vers 1798-1799 mais publié à titre posthume en 1818, ce roman, son premier manuscrit achevé, propose une satire brillante des genres sentimental et gothique alors en vogue dans la fiction anglaise. — Résumé du cours sur Jane Austen

Un autre cours, ce mardi 6 mai, permettra de (re)lire La Bête Humaine de Zola, avec une question comme guide : « Y a-t-il “un fond de bête humaine” en chacun ? ». C'est Antonia Maestrali, agrégée de lettres modernes et qui enseigne en classes préparatoires à Rouen, qui dirigera la séance.

Publié sous forme de roman-feuilleton, un chapitre à la fois, et inspiré par plusieurs faits divers, La Bête humaine est peut-être l’ancêtre de nos séries télévisées criminelles. Dans une approche qu’il veut plus scientifique que sociale, Zola nous embarque sur la ligne de train Paris-Le Havre aux côtés de Jacques Lantier, qui tente de résister à la pulsion de meurtre qui l’habite malgré lui. Il semblerait donc à première vue que le protagoniste soit « la bête humaine » du titre… jusqu’à ce qu’on réalise que la bestialité se niche partout dans le roman, dans chacun des personnages. Refusant tout manichéisme et peignant des êtres complexes, ayant tous leur part d’ombre, Zola nous invite à regarder en face ce qu’il appelle « un fonds de bête humaine » qui résiderait, selon lui, en chacun. — Résumé du cours sur Zola

Plus tôt ce mois-ci, Dostoïevski était à l'honneur avec un cours sur Crimes et châtiment. Dans les autres thématiques, on retrouve une séance sur la musique dans les films de Miyazaki, ou des cycles de 3 cours sur la transition écologique et le réarmement global. La librairie du café, qui contient principalement des beaux livres, essais et fictions, fait écho à la programmation.

Crédits image : Émile Zola, Domaine public / Jane Austen par James Andrews of Maidenhead, d'après une œuvre inachevée de Cassandra Austen, Domaine public

