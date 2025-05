Aux États-Unis, Trump veut annihiler l'aide publique à la création

Le 2 mai dernier, l'administration Trump a présenté un projet de budget 2026 particulièrement sévère avec l’intervention publique, conformément à la doctrine néo-libérale prônée par le camp conservateur. Les dépenses de l'État seraient réduites de 22 %, avec une coupe évaluée à 163 milliards $, au détriment de programmes portant sur l'environnement, la lutte contre la pauvreté, l'éducation ou la santé, indique The New York Times.

Cette nouvelle illustration de la politique de la tronçonneuse, chère aux conservateurs, allie néo-libéralisme, mise en retrait de l'État et position dogmatique. Le projet de budget 2026 justifie en effet l'arrêt des subventions ou des services de l'État sur des bases idéologiques, en les qualifiant, au choix, de « woke », « radical » ou « partisan ».

La liberté de créer en ligne de mire

Donald Trump et les membres de son administration étendent à l'occasion de ce budget 2026 une stratégie déjà éprouvée dans le domaine culturel. Depuis la réélection de l'homme d'affaires à la tête du pays, une réécriture de l'histoire américaine a été orchestrée, menant à la disparition d'archives jugées antipatriotiques ou trop orientées vers la « diversité ».

Le ministère de la Défense a ainsi réalisé une véritable purge dans ses archives, en mars dernier, tandis que la NASA, agence fédérale spatiale, escamotait des bandes dessinées mettant en scène des femmes astronautes...

Du côté des arts et du soutien public à la création, Donald Trump et son administration font en sorte de faire disparaitre toutes les références à la diversité, à l'équité et à l'inclusion des appels à projets. Parmi les victimes, la National Endowment for the Arts (NEA), agence fédérale spécialisée dans la culture, qui attribue notamment plusieurs dizaines de millions de dollars d'aides publiques à diverses organisations culturelles et artistiques, à des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, mais aussi à des artistes, comme des auteurs et des traducteurs.

En février dernier, l'institution avait dû se résoudre à faire part de nouvelles règles concernant l'attribution des subventions et autres bourses de création : « En accord avec le décret du président, la NEA ne soutiendra pas des projets qui comportent des activités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. » En conséquence, les œuvres soutenues ou prétendant à un soutien ne pouvaient plus évoquer le racisme, le sexisme, les inégalités économiques ou sociales...

Des entités gouvernementales « inutiles » ?

Le projet de budget 2026 proposé par l'administration Trump « s'inscrit dans la lignée des efforts du président pour réduire la taille du gouvernement fédéral pour en améliorer la gestion, limiter le gaspillage et supprimer les entités gouvernementales inutiles », d'après l'expression de la Maison-Blanche.

Parmi ces entités gouvernementales, la National Endowment for the Arts (NEA), mais aussi la National Endowment for the Humanities, agence fédérale orientée, pour sa part, vers le soutien à la recherche dans le domaine des sciences humaines. Depuis le début de son second mandat, Trump et son camp mènent un combat contre une bonne partie de la communauté scientifique, en particulier du côté des sciences humaines, accusées d'être trop « woke » — autrement dit, d'étudier et de documenter les inégalités inhérentes aux systèmes économique et gouvernemental américains.

Autre victime désignée de ce projet de budget, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), que l'administration Trump a déjà tenté de fermer il y a quelques semaines. Cette agence porte un programme fédéral de soutien aux bibliothèques et aux musées des États-Unis, avec des subventions attribuées, notamment, à des projets d'éducation aux médias ou de lutte contre l'illettrisme, souvent déployés au sein de territoires pauvres.

De la suite dans les idées

Si Donald Trump s'est considérablement appuyé sur des décrets présidentiels au cours des premiers mois de son mandat, son budget 2026 devra être voté par le Congrès. Ce dernier, composé du Sénat et de la Chambre des représentants, est à majorité républicaine, ce qui pourrait en faciliter l'adoption, alors que Trump domine plus que jamais le parti. Mais le vote se jouera à quelques voix près...

Au cours de son premier mandat, Donald Trump s'était déjà attaqué, à plusieurs reprises, à l'IMLS et à la NEA, sans succès, notamment grâce à l'opposition du Congrès. En 2018, 2019 et 2020, il avait ainsi visé la première, mais s'était heurté aux deux chambres : affront ultime, une augmentation du budget de l'IMLS avait même été votée...

Dans les heures qui ont suivi la présentation du projet de budget, plusieurs institutions et compagnies théâtrales ont été brusquement informées, par la NEA, d'une réduction des subventions accordées, rapporte Deadline.

La méthode n'est pas sans rappeler celle mise en œuvre dans la région Pays de la Loire, où la présidente Christelle Morançais (Horizons) avait annoncé, fin 2024, d’importantes coupes dans les dépenses publiques. Parmi les secteurs visés, le sport, l'économie sociale et solidaire et, bien entendu, la culture, pour laquelle les conséquences de ces réductions budgétaires sont particulièrement inquiétantes.

Photographie : Donald et Melania Trump, le 21 avril dernier à la Maison-Blanche (illustration, NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

