Nicolas Beaujouan rejoint Delcourt en tant qu’éditeur

Diplômé en arts, Nicolas Beaujouan commence sa carrière dans la musique à la fin des années 1990, entre programmation, direction de label et activité musicale. En 2006, il fait le choix de se tourner vers l’édition, en se spécialisant dans la direction artistique et le packaging pour différentes maisons. Après avoir participé à la création éditoriale du label Hachette Heroes, il intègre Hachette Pratique en 2017, avant de fonder en 2020 le label 404 Graphic au sein d’Editis.

En cinq ans, il y développe un catalogue de romans graphiques, mêlant acquisitions internationales et créations originales, salués par la critique et plusieurs fois primés. Au sein du Groupe Delcourt, Nicolas Beaujouan « aura pour mission d’enrichir notre programme éditorial avec des choix exigeants et ambitieux, nourris par sa vision internationale du monde de la bande dessinée et son goût pour l’objet livre », souligne Guy Delcourt, président du groupe.

« Mon parcours, sans doute singulier, m’a permis de développer une approche qui prend en compte tous les aspects de la chaîne du livre, il est tout aussi important pour moi de travailler l’objet que le contenu, d’offrir à chaque ouvrage une voix et une voie. Je me réjouis de rejoindre une maison aussi prestigieuse que Delcourt. C’est une opportunité rare qui va me permettre de poursuivre et d’amplifier cette idée », déclare pour sa part Nicolas Beaujouan.

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique stratégique du Groupe Delcourt, qui a à cœur de nourrir l’innovation éditoriale et de rester en veille constante sur les nouvelles tendances créatives. En parallèle de ses nouvelles fonctions, Nicolas Beaujouan continuera d’animer le label 404 Graphic.

Crédits photo : Groupe Delcourt-Soleil

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com