Hyperactivité : de dangereux livres rédigés par IA vendus sur Amazon

Sur Internet, la culture québécoise ne fait pas tapisserie ! L’édition 2022 de l’Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet (ECUI), publiée dans Optique culture (avril 2025), dresse un portrait vivifiant des habitudes numériques des Québécois. Spoiler : on clique, on streame, on écoute. Et on adore ça !