Un éditeur au secours des, écrivains discriminés car mâles et blancs

Le monde de l’édition a été profondément transformé ces dernières décennies, d'après l’analyse de l’entrepreneur : « Le paysage éditorial a changé de manière dramatique au cours des 15 dernières années », en réaction à « la scène littéraire dominée par des hommes et parfois toxique des années 80, 90 et 2000 ». Cette transformation s’est accompagnée de nouvelles perceptions sociales, notamment vis-à-vis de la position des jeunes auteurs masculins.

De fait, on partirait du principe « que tous les hommes s’en sortent bien, qu’ils ont des connexions et de l’argent », souligne-t-il. « Mais si vous êtes un jeune auteur de 21 ans, issu de la classe ouvrière et vivant à Newcastle, vous aurez l’impression que le système est contre vous. »

Selon lui, l’énergie et l’enthousiasme autour de la fiction littéraire « sont aujourd’hui centrés sur les autrices, ce qui est parfaitement légitime en tant que correctif nécessaire ». Or, cette évolution aurait eu un effet secondaire, estime-t-il : « Les histoires d’auteurs masculins émergents sont souvent négligées, avec la perception que la voix masculine est problématique. »

Une minorité invisibilisée ?

Pour y répondre, Conduit Books souhaite offrir « un espace pour que les auteurs masculins puissent s’épanouir » et publier des œuvres ambitieuses, drôles, politiques et cérébrales, écrites par des hommes, qui, selon Cook, « passent actuellement sous le radar ».

Conscient des tensions que ce positionnement pourrait susciter, Cook précise la philosophie de sa maison d’édition. « Conduit Books ne cherche pas une posture conflictuelle. » Pas plus qu'il n'exclut les auteurs racisés, queer, non-binaires ou neuroatypiques. Il s’agit simplement, dans un premier temps, de créer un espace dédié à des récits masculins souvent laissés pour compte, qui explorent la paternité, la masculinité, les relations amoureuses, la sexualité, les expériences d’hommes de la classe ouvrière. Ou encore le fait « d'appréhender le XXIᵉ siècle en tant qu’homme », assure-t-il au Guardian.

L’annonce a suscité des réactions contrastées. D’un côté, Cook affirme que la réception a été « extrêmement positive, notamment de la part d’autrices et de femmes travaillant dans l’édition ». De l’autre, certains observateurs restent critiques, estimant que cette initiative pourrait être perçue comme un projet à motivation idéologique.

Les données récentes semblent cependant donner raison à Cook sur un point : la part des femmes dans l’édition a fortement augmenté. Une étude du National Bureau of Economic Research a montré que la proportion de livres publiés par des femmes est passée de 20 % en 1960 à environ 50 % en 2020. Une analyse du New York Times par The Pudding confirme cette tendance, notant que les best-sellers approchent désormais une forme de parité, notamment grâce à l’évolution des genres littéraires et des cursus en écriture créative.

Le mâle blanc, en voie de disparition...

Mais pour certains, cette évolution ne justifie pas un « retour de bâton ». Un critique résume cette position ainsi : « Voir cette tendance, ou plutôt en ressentir les vibrations, et conclure que les auteurs masculins sont en danger, c’est exagéré ». Et de souligner qu’un passage de 80 % à 50 % de parts de marché pour les auteurs masculins « est loin de représenter une crise justifiant un nouveau correctif ».

La maison, qui souhaite publier trois titres par an à partir du printemps 2026, est actuellement à la recherche de son premier ouvrage, « de préférence un premier roman écrit par un auteur britannique de moins de 35 ans ».

Le débat est ouvert. Certains y voient un projet légitime visant à rééquilibrer le champ éditorial, d’autres une tentative maladroite de politiser la publication littéraire. Une chose est sûre : même avec les meilleures intentions, « il faut savoir qui va applaudir un projet comme celui-là ». Pour reprendre les mots d’un observateur : « Si vous êtes un éditeur incapable de prendre du recul sur les tendances éditoriales, alors je ne fais pas confiance à votre goût. »

Gare à ne pas se tromper de combat

L'éditeur soulève un point pertinent : l’appartenance sociale constitue un frein majeur dans le monde de l’édition, comme dans l’ensemble des industries culturelles. Toutefois, dans le cas de Conduit, c’est bien la question du genre qui structure la démarche.

Il n’est pas anodin que la crise actuelle de la masculinité coïncide avec la montée en puissance des autrices : ces deux dynamiques découlent, directement ou indirectement, d’un progrès vers davantage d’égalité entre les sexes. Dès lors, on comprend que certains hommes perçoivent la difficulté croissante à publier un roman comme une désillusion de plus en 2025. Mais confondre ces problématiques revient à créer une fausse opposition – et c’est loin d’être constructif, dénonce Inews.

Aujourd’hui, près de 80 % des romans sont achetés par des femmes. La fiction a historiquement été un domaine d’intérêt féminin, ce qui lui a longtemps valu d’être reléguée au rang de loisir mineur, sentimental, voire futile. Pourtant, ce n’est que récemment que la visibilité et la reconnaissance des autrices ont commencé à refléter cette réalité de lectorat.

Cela dit, on ne peut pas en conclure que l’édition favorise délibérément les femmes. Bien que les fonctions éditoriales soient majoritairement occupées par des femmes, trois des quatre PDG des plus grands groupes éditoriaux britanniques sont des hommes. De plus, sept des neuf lauréats du Booker Prize depuis 2015 sont masculins, et en 2023, on comptait plus d’hommes nommés Paul que de femmes parmi les finalistes.

Autrement dit, les figures masculines demeurent omniprésentes dans le paysage littéraire. Une erreur dans le benchmark, peut-être ?

