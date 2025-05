Batma Gotham : L'ombre du Chevalier Noir sur l'âge kryptonien

L’absent c’est V., l’amant de la narratrice, et ce n’est pas une de ces histoires adultérines passagères ni une histoire de désir physique. Non, c’est beaucoup plus que ça : la narratrice et V. sont un couple amant depuis toujours semble-t-il tant leur complicité et leur intimité sont fusionnelles. V. n’a jamais quitté son épouse, « l’autre femme » écrit Marie Sizun en la désignant, cette autre femme qui vit dans « l’autre maison », un autre chez lui auquel la narratrice n’a pas accès.