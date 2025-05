Avec Étonnants Voyageurs 2025, le Brésil débarque en Bretagne

Depuis sa fondation en 1990, Étonnants Voyageurs cultive une même ambition : faire de la littérature un outil de compréhension du réel. Cette année, ce cap se traduit par plus de 250 propositions : échanges, projections, spectacles, tous ces événements réuniront nombre d’écrivains, penseurs, réalisateurs, musiciens et illustrateurs issus d’une vingtaine de pays.

L’écrivain irlandais Paul Lynch, distingué par le Booker Prize en 2023 bénéficiera d’une carte blanche sur les terres bretonnes. L’auteur proposera des lectures, fera interventions publiques et animera de nombreux débats.

De Saint-Malo au Brésil, l’écrit relie

Loin de l’Irlande, plus proche de la Saison croisée France-Brésil 2025, une partie de la programmation est consacrée à une génération émergente d’écrivains brésiliens issus des marges urbaines ou des minorités. Parmi eux figurent Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Junior et Djamila Ribeiro. Leurs ouvrages abordent les questions d’appartenance, de mémoire postcoloniale, de contestation et d’identité culturelle.

Aux côtés des écrivains, des artistes comme le pianiste Amaro Freitas ou la cinéaste Graciela Guarani compléteront cette immersion au pays de João Gilberto. Des projections, notamment My Blood Is Red ou O Último Azul, seront suivies de discussions.

Quel est le rôle de l’écrivain ?

Nombre d’auteurs se réuniront pour débattre autour d’une même thématique : « Les écrivains, vigies du monde ». Quel est leur rôle face à l’instabilité démocratique, à la radicalisation politique et aux fractures sociales ? Autant de questions auxquels ils et elles tenteront de répondre. Et pour les plus impatients, voici les plumes qui dialogueront lors de la rencontre inaugurale, animée par Olivia Gesbert : Paul Lynch, Lauren Groff, Leïla Slimani et Djamila Ribeiro.

Un nouveau cycle, conçu par Philippe Collin, proposera de revisiter l’histoire de France à travers les angles morts de la mémoire collective et des archives oubliées.

Des arts qui dialoguent

Le festival poursuit son ouverture vers d’autres formes narratives avec des performances, concerts et créations scéniques. Alice Rahimi et Hura Mirshekari présenteront une lecture musicale de Badjens (Seuil, 2024), texte de Delphine Minoui inspiré des mouvements de contestation en Iran.

Des propositions mêlant poésie, dessin et musique, telles que Nuit Noire, adaptation libre de La Longue Route de Bernard Moitessier, ponctueront le programme. D’autres interventions hybrides, comme celle de Lola Lafon avec le compositeur Olivier Lambert, articuleront récit intime et création sonore autour de Un état de nos vies.

La jeunesse n’est pas en reste

L’édition 2025 met de nouveau l’accent sur le jeune public avec un espace qui leur est dédié : l’Île aux Trésors. Les lecteurs en herbe profiteront d’ateliers, spectacles, rencontres et activités participatives en compagnie d’auteurs et autrices tels qu’Olivier Tallec, Victor Dixen ou Marion Brunet.

Autre fil conducteur : la mer, abordée sous ses dimensions symbolique, écologique et politique. Plusieurs tables rondes, projections et discussions interrogeront notre rapport aux mondes maritimes avec la participation d’Isabelle Autissier, Peter May ou Matt Riordan. Les récits de navigation, d’exil et de déplacement structureront également plusieurs séquences du week-end.

Pour les plus curieux, sachez que des invités de marque réservent nombre de surprises tout au long du week-end. Le détail de la programmation est à retrouver en cliquant ici.

Crédits image : Affiche de l'édition 2025 du festival Étonnants Voyageurs

