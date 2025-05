Sortie de Face à l’obscurantisme woke : les locaux de PUF vandalisés

L'ouvrage avait grandement fait parler avant sa sortie, il continue de faire couler de l'encre maintenant qu'il est en librairie. Prévu initialement pour le 9 avril 2025, Face à l’obscurantisme woke, dont la rédaction fut dirigée par les universitaires Emmanuelle Hénin, Pierre Vermeren et Xavier-Laurent Salvador, se propose de critiquer les dérives du « wokisme » dans les sphères académiques et culturelles.

Les auteurs y pointent ce qui leur parait être une « pénétration des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre dans les milieux actuels de la recherche en lettres et sciences humaines, en droit et même dans les sciences dures ». Mais, quelques semaines avant sa sortie, les éditions PUF ont annoncé la suspension de sa publication, invoquant des préoccupations liées au contexte politique national et international.

« Nous estimons que les conditions nécessaires à un accueil serein de ce livre collectif ne sont plus réunies aujourd’hui », annonçait la maison dans un communiqué. Était notamment dénoncée par certaines personnalités la proximité d'auteurs présents dans l'ouvrage avec l'Observatoire d'éthique universitaire. L'institution est notamment soutenue par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a par ailleurs investi dans la promotion de l'extrême droite et de ses idées.

Ces reproches touchent plus particulièrement les directeurs de Face à l’obscurantisme woke, puisque Xavier-Laurent Salvador est le président de l'Observatoire, Emmanuelle Hénin une contributrice régulière, et Pierre Vermeren le président du conseil scientifique.

Certaines critiques pointaient également l'utilisation du terme « woke », assimilé au lexique de l'extrême droite américaine, à l'image de Donald Trump à Elon Musk. Les auteurs refusaient une telle assimilation et déféndaient auprès d'ActuaLitté que « le sujet est plus complexe qu’un simple réflexe partisan ».

Une dizaine de jours plus tard, les éditions PUF revenaient sur leur décision, et annonçaient la sortie de Face à l’obscurantisme woke pour le 30 avril 2025. L'éditeur Paul Garapon affirmait même que « la volonté de publier [cet] ouvrage ne [l’]a jamais quitté ». Dans un communiqué, PUF précisait son choix : « La maison d’édition a suspendu la publication pour prendre le temps de défaire les amalgames et de rétablir la vérité des faits, dans l’attente d’un retour à la sérénité. C’est aujourd’hui chose faite. »

Chose faite... Mais pas tant, visiblement. Puisque ce mercredi 30 avril, alors que les libraires déballaient leurs cartons et entassaient leurs exemplaires du livre à la couverture noire et rouge sur les étagères, un collectif feministe s'en est pris aux locaux d'Humensis, groupe propriétaire des PUF.

Un collage « Féministes contre la propagande fasciste » placardé sur la vitrine annonçait l'humeur du jour, accompagné par des tags au sol : « féministe woke fièr.e » et « Stérin + PUF = coeur ». Une affiche représentant Pierre-Édouard Stérin avec l'inscription « Je suis facho » ornait également la porte du local. Une sortie mouvementée donc, bien loin de la sérénité espérée et affichée par PUF il y a quelques semaines...

Par Ugo Loumé

