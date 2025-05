Mort de Jackson Guice, alias "Blutch", bâtisseur de l’ombre du comics US

Il fait partie d'une génération de prodiges qui a lourdement marqué le comics américain. À seulement 19 ans, Jackson Guice fait ses premiers pas dans l’univers des comics en illustrant un annual de la série Rom.

Très vite, il attire l’attention avec ses épisodes des Micronauts, scénarisés par Bill Mantlo, puis par ses contributions à Marvel Fanfare. Il devient dès lors un collaborateur régulier de la maison d’édition, et intervient sur de nombreuses séries, devenues emblématiques, telles que Iron Man, Doctor Strange, X-Factor ou encore The New Mutants.

C’est dans X-Factor, en 1986, qu’il co-signe avec Louise Simonson la création d'un personnage mythique dans l'univers Marvel : En Sabah Nur, alias Apocalypse, devenu depuis l’un des adversaires majeurs des X-Men.

Apocalypse, co-créé par

Louise Simonson et Jackson Guice

Une nouvelle étape chez DC Comics

Dans les années 1990, « Butch » rejoint les rangs de DC Comics. Il y participe à plusieurs publications, notamment The Flash aux côtés de Mike Baron, puis Action Comics, dans le cadre de l’événement éditorial La Mort de Superman. Il y illustre notamment Doomsday, l’ennemi chargé d’affronter Kal-El, ainsi que l’introduction de l’Eradicator, incarnation posthume du héros.

En 1997, il collabore avec Dan Abnett et Andy Lanning à la création de Resurrection Man, série centrée sur un personnage ressuscitant après chaque mort avec un pouvoir différent. Cette fiction reflète l’intérêt de Guice pour les récits fondés sur la transformation, l’identité et la mémoire.

Marvel, terrain de fidélité et d’exploration

Tout au long de son parcours, Jackson Guice multiplie les projets éditoriaux. Il intervient à plusieurs reprises chez Marvel sur des titres comme Nick Fury, Deathlok, Winter Soldier, Invaders, Captain America, ou Doctor Strange. Il collabore également avec l’éditeur Valiant, puis rejoint Crossgen où il travaille notamment avec Steve Epting et Mike Perkins.

Dans les années 2000, il retrouve Ed Brubaker pour un long cycle autour de Captain America, centré sur la figure du Soldat de l’Hiver. Cet arc, mêlant trame politique contemporaine et introspection, est aujourd’hui considéré comme l’un des temps forts de son œuvre.

Un homme dans l'ombre

Jackson Guice était souvent décrit par ses collaborateurs comme un créateur rigoureux, plus soucieux de la cohérence du récit que d’effets spectaculaires. À travers ses nombreuses collaborations, il a contribué à consolider le genre du comic book dans une veine plus réaliste.

Son ultime publication, The Futurists, remonte à 2020. Depuis, l’artiste s’était éloigné de la scène, bien que son nom reste familier aux lecteurs et libraires spécialisés. Peu connu du grand public, Jackson Guice occupe une place singulière dans le paysage du neuvième art américain. Il laisse derrière lui de nombreuses œuvres, réparties sur plus de quarante années d’activité.

Par Louella Boulland

