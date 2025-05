Quand Sarah Rivens débarque en librairie, elle raffle tout

Et pour ceux qui manquent à l'appel tous les vendredis, on va quand même vous le dire : il s'agit de l’inarrêtable Freida McFadden. L'autrice, en duo avec sa traductrice Karine Forestier, continue son hold-up dans les librairies. La Psy totalise 47.298 exemplaires vendus cette semaine, soit un total de 100.364 en deux semaines.

La Femme de ménage ferme le podium avec 38.327 ventes hebdomadaires, suivie de Les Secrets de la femme de ménage (30.846 ventes cette semaine) et La Prof (20.420 ventes). Et puisque ce n'est pas suffisant, La femme de ménage voit tout est 9e avec 8244 ventes.

Da Empoli / Dicker : qui mangera qui ?

En 6e position, un peu d’oxygène : Giuliano Da Empoli vend 11.144 exemplaires de L’heure des prédateurs, succès du printemps au rayon essai. Le manga One Piece, tome 109, conserve son statut de valeur sûre avec 9799 ventes, devant Joël Dicker et sa Très catastrophique visite du zoo, vendu à 9011 exemplaires. Maud Ankaoua ferme ce top 10 avec Plus jamais sans moi (8023 exemplaires vendus).

La dégringolade de la semaine est signé Alexandre Jardin. L'ancien candidat à l'élection présidentielle ne résiste pas à la pression d'une 4e semaine en librairie, et son Les #gueux perd 113 places pour se retrouver 189e. On ne risque pas de le voir au prochain tour...

Avec 42 nouvelles entrées, le marché confirme son instabilité. Il accuse un réel coup de mou par rapport à la semaine dernière, avec une chute de 19 % en nombre d'exemplaires vendus et de 16 % en chiffre d'affaires. Une semaine à oublier définitivement, puisque les performances sont 13 % moins bonnes que l'an dernier en volume, et 11 % en chiffre d'affaires. Allez... on fera mieux la prochaine fois !

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

