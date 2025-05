Ce n’est pas un copier-coller” : une maison espagnole investit le marché français

« Les citations de Bill Gates en couverture ? En France, ça ne passe pas. » Racontée avec légèreté, l’anecdote en dit pourtant long sur l’ambition de cette nouvelle maison d’édition : s’écarter des recettes espagnoles pour mieux s’ancrer dans le paysage français.

Miser sur la non-fiction, envers et contre les chiffres

Depuis huit ans, les éditions Arpa exercent de l’autre côté des Pyrénées, en Espagne, et avec succès. Porté par un dynamisme grandissant, les Espagnols étant visiblement friands des ouvrages de non-fiction, le PDG de la maison Álvaro Palau Arvizu a fait appel à son ami de toujours pour étendre son entreprise à l’internationale. C’est ainsi que Guillaume Arenas a rejoint l’aventure, en qualité de cofondateur de l’entité française.

Et pourtant, rien ne le prédestinait à l’édition : doctorant en droit constitutionnel à la Sorbonne, il occupait un poste d’enseignant chercheur à l’université de Haute-Alsace. Un pari fou, donc ? Il faut croire que c’est l’ADN de la maison : cette dernière se lance sur le marché de la non-fiction internationale. Pour rappel, les ventes d’essais, en volumes, ont chuté de 5 % entre 2023 et 2024, d’après Edistat.

« On a réfléchi à ce qu’on pouvait occuper comme espace dans le marché éditorial français », se remémore l’ex-chercheur. Ils ont ainsi constaté que ce dernier « était plutôt fournisseur de traductions ».

Le créneau était donc trouvé : sous la supervision de Guillaume Allary, fondateur de la maison éponyme, les deux amis achèteront les droits des « meilleurs ouvrages et les meilleures ventes de la non-fiction internationale, pour enrichir et dynamiser le débat d’idées ». Le tout, « sans avoir défini de public cible, pour nous laisser la liberté de faire des grand-écarts », ajoute Álvaro Palau Arvizu. Un peu fou, on vous l’avait bien dit.

Une stratégie fondée sur le succès… ailleurs

Des critères de sélection vagues précisés par le PDG d’Arpa Editores : « Il faut que le livre ait été traduit dans plusieurs langues, et qu’on ait observé un succès répété dans différents pays. » Ajoutez à cela « une forte légitimité des auteurs, qui sont reconnus par leurs pairs », et les négociations sont déjà bien avancées.

Parmi les premiers titres publiés en France, les deux associés ont choisi Origines — Une grande histoire du monde du Big Bang à nos jours, de l’américain David Christian (trad. Catherine Leclerc) : un essai qui retrace les grandes étapes de l’histoire du monde, depuis la création du cosmos jusqu’à l’essor de la civilisation moderne et au-delà. Plutôt scientifique, donc.

Un mois plus tard, les éditions Arpa publiaient Cuisine ou barbarie, de Maria Nicolau (trad. Silvia Cortes), un essai catalan présenté comme « un plaidoyer pour une cuisine enracinée dans la tradition », lequel redonnerait « du sens à l’acte de cuisiner, loin des influences standardisées de l’agro-industrie », peut-on lire en quatrième de couverture.

Les couvertures des deux ouvrages en question

Les fondateurs privilégient, pour l’instant, des langues qu’ils affectionnent et auxquelles ils se sentent culturellement proches. Ce choix répond aussi à une contrainte économique : les coûts de traduction y sont plus accessibles, ces langues étant moins rares sur le marché.

« Pour le moment, on reste sur des choses simples. Dès que ce sera possible, on se tournera vers des projets plus ambitieux », estime Álvaro Palau Arvizu. À l'avenir, la maison envisage d’élargir son spectre linguistique, en intégrant « pourquoi pas » des traductions depuis l’arabe, le japonais ou encore le chinois moderne.

Un ancrage local encore à construire

Quel bilan en librairie ? « Nous avons fait un bon démarrage », glisse Guillaume Arenas, qui s’est chargé du démarchage en librairie. « On a réimprimé deux fois nos titres, à raison de 5000 tirages. » Deux raisons à cela : d’abord, la diffusion et distribution assurée par Interforum, dont les deux cofondateurs sont « très heureux ».

La deuxième est plus spécifique au fonctionnement français : « Sans investir un seul euro, nous disposons de millions de mètres carrés dans des espaces premiums pour commercialiser nos ouvrages avec l’aide des professionnels. C’est presque un miracle, nous qui n’avons qu’un petit capital », sourit Álvaro Palau Arvizu.

Depuis le lancement, son associé sillonne les routes de France a la rencontre des libraires, majoritairement dans le Grand Est, où il réside. L’idée ? Leur présenter leur ligne éditoriale, certifier qu’ils ne font pas du « copier-coller » de leur travail espagnol, et obtenir des retours précieux pour ajuster leur stratégie à l’avenir.

