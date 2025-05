La géographie comme champ de bataille

Quels secrets recèle le fleuve Dniepr, ce géant tranquille devenu obstacle stratégique ? Pourquoi le Donbass, terre noire et industrielle, est-il au coeur des ambitions russes ? Comment les forêts du Nord ou les eaux profondes de la mer Noire façonnent-elles les destins de nations entières ? Et dans quelle mesure les espaces immatériels – infosphère et cyberespace – deviennent-ils des champs de bataille à part entière ?

Entre le contrôle des espaces clés, l’importance des infrastructures énergétiques et l’émergence des milieux immatériels, cet ouvrage décrypte les mécanismes profonds d’un conflit qui redessine les doctrines militaires contemporaines.

Une plongée inédite, au coeur de la géostratégie, pour comprendre les forces – visibles et invisibles – qui gouvernent cette guerre et, peut-être, celles des conflits de demain.

Les éditions Armand Colin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Philippe Boulanger est géographe, spécialisé en géographie militaire et géostratégie. Il est professeur des universités en géographie à Sorbonne Université. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Géographie militaire et géostratégie (2015) Planète médias (2021) et GEOspatial INTelligence (2024), tous publiés chez Armand Colin.

Parution le 14 mai 2025.

