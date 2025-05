Le précédent roman de Thierry Poyet, Né sous Franco, nous avait emmenés dans le Gard et l’Hérault, avec Le maillot de Larqué, l’auteur revient dans son territoire de cœur : Saint Étienne.

La ville est connue bien sûr pour ses armureries, son passé minier et surtout… pour son équipe de foot qui en 1976 a fait vibrer la France en finale de la coupe des Champions d’Europe. Équipe mythique avec un grand capitaine : Jean-Michel Larqué. Et c’est ce capitaine dont il est question, ou plutôt le maillot de ce joueur, et pas n’importe lequel : le maillot de cette finale qui est au cœur de ce roman.

Un inconnu annonce à la radio qu’il a cambriolé le domicile de Jean Michel Larqué et qu’il a dérobé ce fameux maillot. Ce maillot va être filmé un peu partout dans les lieux emblématiques de Saint Etienne avec un message peint sur les monuments : « Je t’aime, Jean-Mich ».

Entre dégradations, polémiques et réseaux sociaux, celui qui se fait appeler #fideleSupporterVert ne laisse personne indifférent sauf Jean-Michel Larqué qui souhaite qu’on le laisse tranquille avec cette histoire, car il n’a jamais été cambriolé et n’a jamais eu ce maillot en sa possession.

Si vous connaissez les romans de Thierry Poyet, vous savez que derrière ce qui pourrait passer pour un simple récit, ici une farce potache, se cache toujours un drame social ou une trajectoire particulière. On se souvient de Ce que Camus m’a appris dans lequel un gilet jaune tue par accident le mari de sa maîtresse.

Avec habileté et intelligence, Thierry Poyet décrivait une mécanique du drame qui se jouait dans la vie de ce prof raté, isolé et désabusé, qui peu à peu se désocialise dans un monde qu’il ne désire plus. Né sous Franco, invitait le lecteur à une grille de lecture historique de la trajectoire d’un homme qui pensait avoir tout réussi et pourtant, une partie de son passé lui échappait.

L’auteur a le talent de brosser des portraits touchants et percutants d’hommes et de femmes à des tournants de leur vie, des virages pas toujours faciles à négocier.

Derrière le farfelu qui se filme avec le fameux maillot de la finale de 76, se cache une tout autre histoire qui va vous séduire, une histoire qui mêle famille et social dans une ville que l’auteur connaît bien et aime, on le sent à chaque page (il nous livre un petit dictionnaire en fin de roman sur le « parler gaga, le parler stéphanois »).

Inutile d’être fan de foot pour lire ce roman, car il n’est question dans ce livre que d’amour, de filiation, rien que des liens qui unissent et solidifient des vies, l’auteur de La petite stéphanoise prouve avec Le maillot de Larqué qu’à côté de son travail d’universitaire et sa passion pour sa ville et son équipe ASSE, il s’affirme en véritable écrivain.