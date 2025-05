Le témoignage d'une strip-teaseuse, ancienne candidate à Secret Story

Un espace où chaque interaction est un équilibre précaire entre attirer et repousser, séduire et maintenir une distance. Une danse constante sur le fil du rasoir qui cesse au petit matin, lorsque, forte de ses expériences, de ses rencontres emplies d’humanité, Laly rejoint son autre vie, plus libre et plus forte que jamais.

Les éditions Michel Lafon nous en proposent les premières pages en avant-première :

Laly vit aujourd’hui à Las Vegas. Elle s’est fait connaître du grand public en participant à la première saison de la célèbre émission de téléréalité « Secret Story », en 2007, dans laquelle cette ancienne policière se découvre une force intérieure insoupçonnée et se forge une capacité à résister aux critiques.

Elle décide d’explorer l’industrie du divertissement pour adultes en endossant le rôle de star du X, également réalisatrice et productrice. Puis elle se tourne vers le monde séduisant du strip-tease, dans cette quête incessante qui l’anime de repousser ses propres limites et d’explorer chaque facette de sa personnalité. Elle nous en fait le récit dans Une Française à Vegas, son premier livre. Aujourd’hui thérapeute, elle met au service des autres le fruit de toutes ses expériences.

