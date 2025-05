L'ère de la philosophie numérique

Un changement civilisationnel est en cours, qui implique de nouveaux rapports à soi, aux autres, au réel, à la souveraineté et au pouvoir. Dans ce nouveau paradigme, qu’est-ce qui relève du donné, et que nous reste-t-il comme choix tant collectifs qu’individuels ? Au fond, comment éviter que ce qui ressemble à un post-humanisme ne devienne en fait, un anti-humanisme radical.

Nous décidons consciemment de nous laisser emporter par les récits numériques, les filtres personnalisés et les bulles d’information. Nous choisissons de devenir des êtres de données, faisant de nos smartphones et de nos objets connectés, des extensions de nous-mêmes, reliés en permanence au monde de l’information. Pour mieux échapper au réel, nous sommes devenus addicts au virtuel. Comment en sommes-nous arrivés là et, surtout, où cela nous mène-t-il ?

Les éditions de la Rémanence nous en proposent les premières pages en avant-première :

Docteur en sciences de l’information et de la communication, spécialiste de la transformation digitale, Laurent Darmon est aujourd’hui Directeur de l’Innovation de l’une des premières banques mondiales. En 2018, il fonde notamment le premier Corporate Startup Studio d’Europe, la Fabrique by CA, une usine à startups spécialisées dans la finance et la banque de demain.

À ce titre, il dirige plusieurs entreprises technologiques qui font face aux enjeux de la transformation numérique et la révolution de l’IA. Passionné de cinéma, il est aussi l’un des principaux spécialistes français de la réception des films par le spectateur de cinéma, auteurs de scénarios ainsi que de livres et articles sur le sujet.

Parution le 14 mai 2025.

