Après Monte-Cristo et Les Trois Mousquetaires, Les Misérables bientôt au cinéma

Le cinéma remet les grands textes au goût du jour. Une façon, pour certains, de découvrir le patrimoine littéraire. Pour d’autres, une occasion de réviser ses classiques. Et le public y est réceptif : en 2024, Le Comte de Monte-Cristo affichait 9.429.939 entrées au box-office, et se classait ainsi deuxième film le plus regardé au cinéma.

Un an plus tôt, c’est un autre roman d’Alexandre Dumas qui crevait l’écran. Les Trois Mousquetaires était réinterprété en deux parties par Martin Bourboulon. Ces nouveautés avaient séduit quelque 4,6 millions de spectateurs, un très bon résultat au regard de la baisse de fréquentation des salles de cinéma post-covid. Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan, habitués aux grandes victoires, dépassaient leurs propores espérances et se hissaient dans le trio de tête des productions les plus populaires de 2023.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? En 2025, la tendance est au romantisme. Victor Hugo prendra ainsi la tête d’affiche. Pour ce faire, Fred Cavayé ressuscitera un personnage emblématique des Misérables, paru en 1862 : Jean Valjean.

Jean Valjean, le visage de la rédemption

Les spectateurs redécouvriront le destin de cet ancien forçat condamné pour le vol d’un pain, qui tente de reconstruire sa vie après seize années de bagne. Sous une nouvelle identité, il devient un homme respecté et consacre son existence à faire le bien. Il promet à Fantine, ouvrière mourante, de sauver sa fille Cosette, exploitée par les Thénardier, un couple d’aubergistes sans scrupules.

En élevant l’enfant comme la sienne, Jean Valjean trouve un sens à sa rédemption. Mais son passé le rattrape à travers l’inflexible inspecteur Javert, déterminé à le ramener devant la justice. Sur fond de troubles sociaux et d’insurrection à Paris, cette fresque historique séduit encore aujourd’hui pour sa réflexion sur la justice, la rédemption, le pardon et la responsabilité sociale.

Lourde responsabilité que d’incarner ces personnages emblématiques de la littérature française. Dévoilée par l’Association française des assistants réalisateurs (Afar), la distribution, prometteuse, réunit plusieurs grands noms du cinéma français.

Quel casting ?

Benjamin Lavernhe, qui a magnifiquement interprété le personnage de Thibaut dans En Fanfare, prêtera ses traits au truculent Thénardier, aux côtés de Camille Cottin, qui jouera le role de son épouse. Tahar Rahim, qui s’était transformé pour prendre l’apparence d’Aznavour dans le biopic Monsieur Aznavour, 2.054.791 entrées au box office, se glissera dans le rôle de l’inspecteur Javert.

Noémie Merlant, récemment aperçue sur grand écran dans Emmanuelle, jouera Fantine, et Megan Northam interprétera Cosette. Vassili Schneider, qui a reçu le prix de la Révélation masculine de la 36e cérémonie des Molières pour son rôle dans La prochaine fois tu mordras la poussière, le premier livre de Panayotis Pascot adapté au théâtre, incarnera pour sa part le jeune Marius. Ce dernier est un habitué des adaptations littéraires : il a également joué dans Le Comte de Monte-Cristo, dans la peau d’Albert de Morcerf.

À leurs côtés, Marie Colomb et Sayyid El Alami complètent le casting dans des rôles secondaires. Le tournage du film débutera le 21 juillet 2025 et se déroulera entre Paris et Bordeaux sur une durée de 17 semaines. Ce long-métrage ambitieux bénéficie d’un solide soutien en production : « Les Misérables sera produit par les sociétés Eskwad (Richard Grandpierre) et Curiosa (Olivier Delbosc), et co-produit et distribué par StudioCanal qui détient tous les mandats de distribution », a indiqué StudioCanal dans un communiqué.

À gauche, Tahar Rahim (Georges Biard, CC BY-SA 3.0). À droite, Camille Cottin (Harald Krichel, CC BY-SA 4.0)

Un deuxième film pour revisiter Hugo autrement

L’attention portée au roman de Victor Hugo n’a pas fini de nous étonner, puisqu’un deuxième projet cinématographique est en préparation, révèle Allociné. Réalisé par Éric Besnard, le film, intitulé Jean Valjean, proposera une lecture resserrée des Misérables, centrée sur les cent premières pages du roman et sur la trajectoire de son protagoniste. Il s’agira, selon les mots du cinéaste, de raconter « le basculement de l’ombre à la lumière de Jean Valjean ».

Le rôle principal sera confié à Grégory Gadebois, entouré de Bernard Campan, Isabelle Carré et Alexandra Lamy. Le projet est porté par Radar Films (Clément Miserez et Matthieu Warter) et coproduit par Warner Bros France, qui assurera également la distribution.

À gauche, Grégory Gadebois(Georges Biard, CC BY-SA). À droite, Alexandra Lamy (Georges Biard, CC BY-SA 3.0)

Crédits image : Victor Hugo en 1876, Cassowary Colorizations, CC BY 2.0

Par Louella Boulland

