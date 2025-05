Le Prix Femme Actuelle 2025 dévoile ses lauréats

Le Prix Femme Actuelle du roman 2025, présidé par Raphaëlle Giordano, récompense quatre nouveaux talents littéraires qui mettent particulièrement en avant des destins de femmes.

Photographie des lauréats et lauréates durant la remise des prix

La grande gagnante du concours est Eloïse Riera pour son roman Je reconnais ton regard.

Coline exerce comme sage-femme. Lara, elle, est thanatopractrice. Tandis que la première peine à trouver sa place dans sa propre existence, la seconde dissimule ses fragilités derrière un humour acide. Tout semble les opposer, et rien, a priori, ne les destine à se croiser. Jusqu’au jour où un drame bouleverse leurs trajectoires. Entre révélations et blessures enfouies, Coline et Lara devront affronter leur passé pour espérer se reconstruire, côte à côte.

Le coup de coeur de Raphaëlle Giordano est Un chemin entre les cimes de Marion Gras Gentiletti.

Dans le silence des montagnes se dessinent nos quêtes intérieures. Tenebal, ancien guide de haute montagne, se voit contraint de passer plusieurs semaines en convalescence dans le vallon des Hâtes. Sur le terrain du camping et dans les bois voisins, il croise la route de Jo, Bagarre, Rémi, Marta, Frida et Raoul : une jeunesse plurielle, en perpétuelle remise en question, en recherche de repères et de sens. Lui qui croyait avoir percé les mystères de l’existence se retrouve face à des interrogations longtemps refoulées. Jusqu’où ces jeunes, en traçant leur propre voie, le conduiront-ils sur la sienne ?

Le coup de coeur du jury est Quand leurs ailes seront déployées de Vincent J. Potier.

Jersey, 1937. Gabrielle Saint-Hilaire, jeune femme fougueuse, rêve d’embrasser les cieux à une époque où les ambitions féminines se heurtent aux conventions sociales. Une dispute familiale la pousse à fuir vers Paris, soutenue par son frère Gaston. Brillante et déterminée, elle décroche son brevet de pilote, attirant l’attention de Maryse Bastié, figure légendaire de l’aviation française, qui lui propose de l’accompagner dans une mission en Afrique. Mais l’ombre de la guerre s’étend sur l’Europe, bouleversant leur destin. Tandis que les femmes s’engagent aux côtés des hommes, entre peur et solidarité, Gabrielle devra choisir jusqu’où elle est prête à aller pour conquérir sa liberté.

Le coup de coeur des lectrices est Le Ballet d’Augustine de Florence Stevenson.

Lorsqu’un cyclone ravage son île, Augustine, jeune Réunionnaise de 11 ans, perd brutalement sa famille… et sa voix. Envoyée en métropole, elle est accueillie par Jeanne et Adrienne, des sœurs jumelles qui œuvrent auprès de chevaux médiateurs. Ces animaux, guérisseurs silencieux, aident les enfants blessés par la vie à retrouver un chemin intérieur. Parmi eux, Verdi, un poulain orphelin, attire l’attention d’Augustine. Entre eux naît un lien fragile et profond. Ensemble, dans une danse muette, ils apprennent à panser leurs blessures.

Crédits illustrations : Nathalie Cohen-Hébert,

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com