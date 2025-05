La sélection finale du Prix Ouest France Étonnants Voyageurs 2025

Réunis samedi 26 avril dans les locaux d’Ouest-France, à Rennes, les jurés ont longuement débattu pour retenir cinq finalistes parmi une première sélection d’une cinquantaine de titres proposés par des éditeurs et des membres du comité de lecture. Dix romans avaient été présélectionnés. Tous ont été lus attentivement par les jurés avant de donner lieu à une discussion collective.

Voici la sélection finale :

Ceux que la nuit choisit, de Joris Giovannetti (Denoël)

Les braises de Patagonie, de Delphine Grouès (Le Cherche Midi)

Sauvageries, de Frédérique Deghelt (Actes Sud)

La spirale du Milan royal, de Vincent Maillard (Philippe Rey)

Ma grand-mère et le pays de la poésie, de Minh Tran Huy (Flammarion)

Un prix à hauteur de lecteur

La singularité du prix repose sur la composition de son jury. Contrairement aux grandes distinctions littéraires décernées par des professionnels du secteur, ce prix est confié à un panel de jeunes lecteurs et lectrices, lycéens et étudiants, choisis pour leur motivation et leur appétit de lecture. La procédure de sélection passe par un appel à candidatures encadré par un jury d’écrivains et de partenaires du festival.

Le prix, doté de 2000 €, s’accompagne d’une campagne de promotion offerte par Ouest-France, partenaire historique du festival. Il vise autant à récompenser un ouvrage qu’à valoriser le regard critique de la jeunesse, placée au centre du dispositif.

En attendant le lauréat

Qui succédera à Velibor Čolić, lauréat 2024 pour Guerre et pluie (Gallimard) ? Le nom du vainqueur sera dévoilé le dimanche 8 juin, lors du prochain festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, rendez-vous littéraire du printemps.

