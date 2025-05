Nouveau Premier ministre au Canada : mêmes attentes, nouveaux espoirs ?

L'industrie du livre a rapidement salué cette arrivée au pouvoir, profitant de l'occasion pour rappeler quelques-unes de ses revendications. « Dans un souci de défendre la diversité des voix littéraires, nous soulignons l’importance de ces recommandations pour la protection et la promotion de la souveraineté culturelle canadienne, notamment dans le secteur de la littérature », a pour sa sa part indiqué l’Union des écrivaines et écrivains québecois.

Et de renvoyer aux recommandations de la Coalition Diversité Expressions Culturelles-Diversity Cultural Expressions (CDEC) pour assurer la souveraineté culturelle canadienne.

Cette dernière représente plus de 350 000 créateurs et 3 000 entreprises culturelles francophones et anglophones au Canada. Adressant ses félicitations à Mark Carney, elle l’exhorte d’ores et déjà à faire de cette souveraineté une priorité de son mandat, notamment en protégeant l’exemption culturelle dans les accords commerciaux, en modernisant la Loi sur la radiodiffusion, en adaptant le droit d’auteur aux défis de l’intelligence artificielle, et en soutenant activement les industries culturelles canadiennes.

Pour l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), trois chantiers sont majeurs. En premier lieu, la loi sur le droit d'auteur, à améliorer. Celle-ci joue un rôle accru dans la vitalité du secteur du livre et la production de matériel pédagogique de qualité, en se conformant aux standards de l’AECG avec l’Union européenne. Pour contrer la reproduction non autorisée et assurer une juste rémunération, la mise en œuvre des recommandations 18 à 21 du rapport Paradigmes changeants (adoptées en 2019) demeure essentielle.

De même, les entreprises d’IAG doivent rester assujetties à la Loi sur le droit d’auteur. Il est crucial de rejeter leurs demandes de légaliser l’usage non autorisé d’œuvres. À des fins d’intérêt public, elles doivent aussi respecter des obligations de transparence, intégrer des garde-fous technologiques contre la production de contenus illicites et étiqueter clairement les contenus générés ou modifiés.

Enfin, le Fonds du livre du Canada et le Conseil des arts ont prouvé leur efficacité. Toutefois, face aux défis croissants, un financement accru du gouvernement est nécessaire pour assurer la pérennité de l’édition canadienne.

Crédits photo

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com