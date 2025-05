Quand l’édition forge science et fiction

Trois identités éditoriales bien distinctes, unies par un même goût pour l’anticipation, la réflexion et l’inattendu.

Les Forges de Vulcain : l'imaginaire comme résistance

Créées en 2010, Les Forges de Vulcain se sont taillé une place singulière dans le paysage littéraire français. Maison indépendante, elle défend une fiction audacieuse, inventive, entre littérature générale et genres imaginaires.

Les Forges réconcilient exigeance littéraire et narration puissante, oscillant entre dystopies politiques, épopées mythologiques et spéculations sociétales. À Palaiseau, leur stand sera l'occasion de (re)découvrir une ligne éditoriale engagée, entre science-fiction subtile et romans d’idées. Un parfait reflet de l’esprit du festival

Presses de l’Ensta / École Polytechnique : la rigueur scientifique au service de la vulgarisation

Moins connues du grand public, les Presses de l’Ensta et de l’École Polytechnique jouent pourtant un rôle central dans la diffusion des savoirs scientifiques. Leur mission : rendre accessible la complexité des sciences dures, mais aussi proposer des ouvrages d’analyse sur les interactions entre science, société et culture.

Leur présence au Festival DIMENSION marque un pont assumé entre fiction spéculative et réflexion scientifique, dans l’esprit même du festival. Le public y trouvera des essais de vulgarisation, mais aussi des publications hybrides, mêlant prospective technologique et réflexions philosophiques — un espace où la fiction devient outil de pensée.

Sérendip’Éditions : explorer l’étrange par la narration

Nouvelle venue parmi les maisons indépendantes, Sérendip’Éditions s’est rapidement illustrée par un catalogue mêlant fantastique, science-fiction douce et étrangeté du quotidien. S’appuyant souvent sur de jeunes auteurs et autrices, elle publie des récits qui flirtent avec l’absurde, le rêve ou l’anticipation poétique.

Son nom même — référence au « serendipity » anglo-saxon — incarne bien sa démarche : découvrir par hasard, provoquer des rencontres inattendues entre disciplines, genres et récits. Sérendip’Éditions est à l’image du festival : curieuse, décalée, et profondément humaine.

Trois maisons, trois regards pour penser demain

En réunissant ces trois structures éditoriales, le Festival DIMENSION offre plus qu’une vitrine : un véritable laboratoire d’imaginaires, où l’on pense le futur à travers les mots, la science et la narration. Cette diversité éditoriale est aussi une invitation à lire autrement, à écouter les voix nouvelles, et à comprendre combien les mondes que nous inventons disent, en creux, celui que nous habitons déjà.

Le festival se déroulera les 2 et 3 mai 2025, à Palaiseau, Place de la Victoire. Plus d'informations.

Crédits photo : ville de Palaiseau

