Terres de Paroles : quand la musique fait vibrer les mots

Le coup d’envoi est donné avec Thomas Fersen, le samedi 17 mai à 20h au 106 à Rouen. Accompagné du trio SR9 et de son roman en vers Dieu sur Terre, l’auteur-compositeur déroule une partition drôle et libre, entre percussions et confidences scéniques. Le même jour, l’abbaye de Jumièges devient le théâtre d’un moment suspendu : création lumière et concert-projection prolongent la magie jusque dans la nuit. La musique éclaire les pierres, les mots dansent sur les voûtes.

Tout au long du festival, d’autres propositions hybrides prennent le relais. Le dimanche 18 mai à Jumièges, La Grande Sophie mêle lettres et chansons autour de son premier livre Tous les jours, Suzanne, tandis que Véronique Ovaldé, accompagnée de la violoncelliste Maëva Le Berre, transforme une lecture en concert intimiste. Deux jours plus tard, Joseph d’Anvers et Aurélie Saada rendent hommage à Kurt Cobain dans Un garçon ordinaire, concert-lecture touchant et générationnel.

Point d’orgue de cette traversée, le concert-lecture de Mathias Malzieu, le vendredi 23 mai au 106, entremêle récits personnels et chansons félines. Inspirée de son roman L’homme qui écoutait battre le cœur des chats, cette performance musicale évoque le deuil, l’amour et les fantômes de l’enfance avec une tendresse hors norme. Entre poésie chantée et musique habitée, le festival crée un espace commun où les disciplines s’accordent, se répondent, s’enrichissent.

Parcourez ci-dessous l’intégralité du programme.

Par Lefoulon Inès

