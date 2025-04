Les Québécois branchés culture en ligne : balados, streaming et musique à gogo

En 2022, 92 % des Québécois de 15 ans et plus ont utilisé Internet à des fins personnelles. Un chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2020. Et que font-ils en ligne ? Du binge-watching, bien sûr ! Près de 74 % des internautes regardent des contenus via des services de diffusion en continu, contre 64 % deux ans plus tôt. « L’augmentation la plus forte est observée chez les 55 à 64 ans (+21 points) », souligne le rapport.

La musique n’est pas en reste : 79 % des internautes en écoutent en ligne, une activité stable, mais toujours ultra populaire. Mention spéciale aux jeunes de 15 à 34 ans : près de 97 % d’entre eux se connectent les oreilles grandes ouvertes.

La baladomanie gagne du terrain

Même les plus sceptiques s’y mettent. L’écoute de balados a grimpé de 6 points, atteignant 33 % en 2022. Le groupe des 35 à 44 ans se distingue particulièrement avec un bond spectaculaire de 14 points. Et qui sont les plus accros ? Les 25-34 ans, bien sûr : plus d’un sur deux (56 %) se laisse emporter par la voix d’un podcast.

Les contenus culturels numériques font tourner l’économie

Malgré un recul du montant global des dépenses (653 M$ en 2022 contre 898 M$ en 2020), les abonnements et téléchargements vidéo et musicaux ont tout de même généré 375 M$, soit une baisse de 35 %. Mais attention : les joueurs, eux, ne regardent pas à la dépense. Le panier moyen annuel des amateurs de jeux vidéo atteint 230 $, devant les 221 $ des abonnés aux services de diffusion.

Lecture numérique : encore quelques clics à faire

S’il est un domaine où la culture numérique avance à pas feutrés, mais sûrs, c’est bien le livre et la lecture. L’étude Optique culture 2022 ne mesure pas directement la lecture de livres numériques, mais les indicateurs permettent de dégager des tendances éclairantes.

D’abord, la lecture en ligne, sous forme de nouvelles, d’articles ou de contenus textuels, reste une pratique majeure. Suivre les nouvelles en ligne est une activité commune à 82 % des internautes québécois, toutes générations confondues — un taux qui monte à 92 % chez les diplômés universitaires. Ce lien entre lecture et niveau de scolarité est frappant : plus on lit, plus on apprend… et plus on continue à lire.

Même si le livre numérique n’est pas dissocié dans les données, il est raisonnable de penser qu’une partie de cette consommation textuelle passe par des plateformes comme Kindle, Kobo ou des bibliothèques numériques, d’autant plus que le Québec a massivement adopté les pratiques numériques culturelles : 27 % des internautes ont payé pour du contenu téléchargeable ou par abonnement, incluant possiblement des livres numériques.

Et qu’en est-il de la langue ? Le rapport est formel : « Parmi les internautes qui ont écouté ou visionné du contenu créé ou produit au Canada, quatre sur cinq l’ont fait en français. » Si l’on applique ce ratio au contenu textuel, cela témoigne d’un fort attachement à la culture francophone, même dans un monde numérique largement dominé par l’anglais.

Enfin, l’accès aux contenus culturels varie aussi avec la composition du ménage et le revenu. Par exemple, dans les ménages avec enfants, on observe une forte consommation culturelle globale, ce qui peut favoriser la transmission du goût de la lecture. Et dans les foyers à plus haut revenu, la proportion d’internautes consommant du contenu canadien — dont potentiellement des livres numériques — grimpe significativement.

En somme, le livre n’est pas en retrait : il s’adapte. Invisibles dans les chiffres bruts, les pages numériques tournent peut-être en coulisse, dans le sillage discret des lecteurs du XXIe siècle.

Le document complet est disponible ci-dessous :

Crédits photo : florantevaldez CC 0

Crédits

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com