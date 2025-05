Témoigner après l’irréparable

Quelques mois plus tard, Sandra Mathieu propose à la mère de Salomé, Muriel Dotta, avec qui elle entretient un lien d’amitié, d’entreprendre un dialogue autour de cette tragédie. L’avocate de la famille impose de patienter jusqu’à la fin du procès. Mars 2023, Amin M., le meurtrier de Salomé est condamné à la perpétuité.

Muriel Dotta et Sandra Mathieu entament alors un long échange passionnant et bouleversant.

Le témoignage exceptionnel et rare de deux femmes qui partagent une réflexion émouvante et engagée sur la douleur absolue, la possibilité ou non de vivre « après », l’hypothèse du pardon, la survivance du lien et bien sûr les combats contre les féminicides ou la prise de conscience du phénomène d’emprise.

Les éditions Télémaque nous en proposent les premières pages en avant-première :

Muriel Dotta est sculptrice. Mère de trois enfants. Elle participe régulièrement à des interventions autour des féminicides ainsi qu’à des collages de sensibilisation sur les murs des villes.

Sandra Mathieu a suivi des études de philosophie. Elle est enseignante en réseau d'aide aux enfants en difficulté. Elle vit à Grasse. Elle a publié un roman, Merci Julie et deux récits de voyage.

