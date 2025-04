Gilets jaunes : les cahiers de doléances peuvent être “librement communiqués

Fin 2018, quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le mouvement des « Gilets jaunes » se déployait sur une bonne partie des territoires français. Manifestation d'une colère sociale partagée par plusieurs strates de la société, cette mobilisation fut l'une des plus larges et des plus longues de l'histoire récente.

Pour tenter de saisir les attentes des manifestants, l’association des maires ruraux de France avait lancé, dans les dernières semaines de 2018 et les premières de 2019, une première opération de consultation publique. Début 2019, le président de la République avait repris ce principe d'écoute et de collecte démocratique pour l'étendre à toutes les mairies de France : le « Grand Débat national » était ouvert.

Ce débat fut particulièrement animé : on recensa deux millions de contributions au total, pour 19.247 cahiers citoyens ouverts dans 16.337 communes françaises. Le 25 avril 2019, Emmanuel Macron s'était félicité de l'exercice, assurant avoir « entendu les Français » et envisager un « changement de méthode ».

Difficile aujourd'hui d'estimer l'héritage de ce Grand Débat national, d'autant plus que les exigences citoyennes vis-à-vis du gouvernement furent quelque peu étouffées par la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires associées.

Des « cahiers de doléances » déjà accessibles ?

Ces cahiers citoyens, ou « cahiers de doléances » — expression héritée d'un régime monarchique — furent, à l'issue du Grand Débat national, confiés aux Archives départementales des 101 départements français. Celles-ci assurent leur conservation, bien entendu, mais ont aussi procédé à la numérisation d'un certain volume, pour en permettre l'analyse par les services de l'État.

Elles s'assurent également que ces cahiers citoyens soient accessibles. Comme le rappelait l'Association des Archivistes de France (AAF) en décembre 2024, ces documents ne sont en aucun cas « enter­rés, enfer­més, perdus, cachés » par les services d'archives.

« Loin d’être cachés (ou perdus) dans les ser­vi­ces publics d’Archives, les cahiers citoyens, pris en charge et inven­to­riés par les pro­fes­sion­nels des archi­ves, y sont depuis acces­si­bles dans le res­pect des règles de libre com­mu­ni­ca­bi­lité », indiquait l'organisation professionnelle. « [I]ls res­tent par prin­cipe immé­dia­te­ment com­mu­ni­ca­bles, à moins que n’y aient été ajou­tés des éléments rele­vant du délai de 50 ans pro­té­geant la vie privée des indi­vi­dus (art. L. 213-2 du Code du Patrimoine). »

La résolution transpartisane adoptée par l'Assemblée nationale soulignait cependant les difficultés d'accès à ces documents : « Les cahiers sont certes en accès libre aux archives départementales mais le nombre de personnes demandant à consulter ces cahiers reste dérisoire », relevait la députée Marie Pochon dans l'exposé des motifs de son texte.

« Les Archives départementales, bien que très compétentes, sont un lieu souvent considéré comme étant réservé aux spécialistes (étudiants, professeurs, chercheurs, etc.) », ajoutait-elle, assurant que « [n]ombreux sont les chercheurs à ne pas pouvoir accéder aux cahiers ». Elle appelait également le gouvernement à rendre le contenu des cahiers accessible en ligne.

Un arrêté, mais tout commence

Au moment de l'adoption de la résolution, début mars 2025, le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, promettait un arrêté instituant une dérogation au fameux délai de 50 ans évoqué par l'AAF. Celui-ci a été publié au Journal officiel de ce 30 avril, cosigné par le Premier ministre François Bayrou et la ministre de la Culture Rachida Dati.

D'après le texte, « les cahiers citoyens, dits aussi “cahiers de doléances”, les contributions individuelles ou collectives, les questionnaires remplis auprès des stands de proximité, et les comptes rendus de réunions d'initiative locale produits ou reçus à l'occasion du Grand Débat national et conservés aux Archives nationales et dans les Archives départementales » peuvent être « librement communiqués, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 » du Code du Patrimoine.

D'après Patrick Mignola, cet arrêté ouvre la possibilité d'« un accès libre et inédit aux cahiers de doléances numérisés, notamment pour les chercheurs ».

Subsisterait toutefois la question des contributions présentant des éléments relevant de la vie privée et permettant d'identifier leurs auteurs. Le ministre avait alors évoqué un projet pour « anonymiser » et « analyser » ces textes, avec le soutien d'outils basés sur l'intelligence artificielle.

Cette opération serait indispensable à l'accès aux cahiers citoyens en ligne : un comité de pilotage doit la mener, réunissant le gouvernement aux côtés d'élus locaux, de parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Photographie : manifestation dans le cadre du mouvement des « Gilets jaunes », en novembre 2018, à Paris (NightFlightToVenus, CC BY-NC-ND 2.0)

