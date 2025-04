Joan Baez dit non à l’injustice remporte Le Prix des Ados 2025

Créé en 2009 avec l'appui des Espaces Culturels Leclerc de Normandie et de plusieurs librairies partenaires, ce prix est décerné chaque année en parallèle du festival Livres & Musiques, qui se tiendra à Deauville du 9 au 11 mai 2025.

Le comité de lecture a sélectionné quatre ouvrages ayant pour fil conducteur la musique. Chaque classe participante a reçu un exemplaire de chaque titre, étudié en classe, avant de procéder à un vote entre janvier et avril pour désigner leur favori.

Joan Baez dit non à l’injustice succède ainsi à Music Queens. Une histoire du girl power et de la Pop… En chansons ! d’Émilie Valentin, lauréat de 2024. Doté de 1000 €, le prix permet également à l'oeuvre de bénéficier d'une mise en avant particulière dans les rayons Leclerc Culture de la région.

À noter également que chaque livre sélectionné avait été commandé à 1500 exemplaires pour être offert aux classes participantes.

L’ouvrage primé cette année est l’adaptation en roman graphique du texte original signé Murielle Szac.

Août 1969. Woodstock, USA. Plus de 500 000 jeunes déferlent pour assister à un gigantesque concert de rock contestataire. Parmi la foule, Nicole, une jeune étudiante française. C’est là, au milieu des “peace and love”, qu’elle entend Joan Baez chanter pour la première fois. Elle ne va plus jamais s’éloigner de sa route. De la marche aux côtés de Martin Luther King à ses engagements contre la guerre au Viêtnam et ses incitations à refuser le service militaire, en passant par son soutien aux boat people et à Amnesty International, Joan Baez, femme passionnée et entière, ne cesse jamais de dire non à ce qui la révolte. 14 juin 2018. Paris. Joan Baez fait sa tournée d’adieu et se fait refouler d’une boîte de nuit. Non loin d’elle, Nicole observe la star. Toutes les deux ont les cheveux gris mais la même soif de combattre les habite. Comme à la première heure.

- Quatrième de couverture de Joan Baez dit non à l’injustice